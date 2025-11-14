Βορίζια: Στο κάδρο και δεύτερο άτομο για τη βόμβα που «πυροδότησε» το μακελειό

Ο κύκλος των ερευνών στα Βορίζια, τόσο για τους πυροβολισμούς που κόστισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους όσο για την κατασκευή της βόμβας, που αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό, φαίνεται πως δεν έχει κλείσει.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο κάδρο βρίσκεται και ένα δεύτερο άτομο, το οποίο περιλαμβάνεται στις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας που έτσι και αλλιώς είναι από κοινού.



Θεωρείται απολύτως παράλογο και ανέφικτο να τα έκανε όλα μόνος του 23χρονος, οπότε συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτό το επίπεδο, όπως βέβαια συνεχίζονται και οι έρευνες για την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της τοποθέτησης αυτής της βόμβας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας και οι έρευνες τόσο όσο οι βαλιστικές για τα όπλα που έχει στα χέρια της αστυνομία, για να δουν εάν χρησιμοποιήθηκαν και ποια χρησιμοποιήθηκαν, όσο και η αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τα τηλέφωνα που κατέσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Ανακοινώσεις την ερχόμενη εβδομάδα στην Κρήτη για τις αλλαγές στη νομοθεσία περί όπλων

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Έχουν μαζευτεί αρκετά όπλα. Έχει εξιχνιαστεί πλήρως. Έχουν συλληφθεί όλοι», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σε συνέντευξή που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24, στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές».

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα επισκεφθεί ξανά την Κρήτη, από όπου θα ανακοινώσει τις σημαντικές αλλαγές που αποφασίστηκαν σχετικά με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα, την ενίσχυση και αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών στο νησί και όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τον αφοπλισμό, αλλά και την ποινικοποίηση του εθίμου με τις μπαλωθιές.

Όπως τόνισε, το πρόβλημα με την παράνομη κατοχή όπλων έχει δύο πτυχές. Η μία αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, για το οποίο είπε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση, την οποία θα ανακοινώσει, για να περιορίσει την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία, με έμφαση στην Κρήτη όπου το πρόβλημα της παράνομης χρήσης όπλων είναι πιο έντονο.

Η δεύτερη πτυχή περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο με στοχευμένες επιχειρήσεις αφοπλισμού σε περιοχές όπου η παράνομη οπλοκατοχή εμφανίζει έξαρση. Όπως υποστήριξε ο κ. Χρυσοχοϊδης, « …μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στον πιθανό αφοπλισμό όλων εκείνων οι οποίοι κατέχουν παράνομα όπλα, να τα καταθέσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις να αρχίσει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος». Πρόσθεσε πως «η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα περιορίζεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι οι Καμάρες και τα Βορίζια».

Για τα μέτρα που έχει προαναγγείλει σχετικά με την οπλοφορία και την οπλοχρησία, διευκρίνισε πως μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός και ποινική μεταχείριση για τα πολεμικά όπλα. «Τώρα εντάσσονται στους αυστηρούς περιορισμούς και στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα…. Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμους. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, ο υπουργός επεσήμανε: