Βορίζια: Σήμερα υπό άκρα μυστικότητα οι απολογίες των μελών της οικογένειας Καργάκη

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Υπό άκρα μυστικότητα οι προφυλακίσεις και απολογίες

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ΕΡΤ, χθες, υπό αυστηρή μυστικότητα και μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για τη φονική σύγκρουση στα Βορίζια. Η ανακρίτρια μετέβη το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνταν οι τρεις άνδρες που είχαν παραδοθεί πριν από πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει τις καταθέσεις τους.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ο 29χρονος αδελφός του και ο 19χρονος στρατιώτης κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύωρη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και υποστήριξαν ότι δεν έφεραν όπλα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία εν παρουσία ψυχολόγων

Σήμερα, Δευτέρα, επαναλειτουργούν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επιστροφή στην ομαλότητα. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν για τουλάχιστον 15 ημέρες, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία

Οκτώ ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο, το κλίμα στα Βορίζια δείχνει να εξομαλύνεται, αν και η αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή. Όλοι όσοι εισέρχονται ή εξέρχονται από το χωριό ελέγχονται εξονυχιστικά, ενώ περιπολίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα καταστήματα έχουν ανοίξει ξανά και οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις καθημερινές τους δραστηριότητες, με την ατμόσφαιρα να είναι πιο ήρεμη.

Μηνύματα ειρήνης από την Εκκλησία

Παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα τελούνταν τα εννιάμερα μνημόσυνα των δύο θυμάτων, η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των οικογενειών. Ο ιερέας του χωριού, πατέρας Ιωάννης Γιαννουλάκης, κάλεσε τους πιστούς να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας:

«Να κυριαρχήσει η ειρήνη έναντι της βίας· να πορευθούμε με σύνεση και ενότητα στον αγώνα της ζωής».