Βορίζια: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Εντοπίστηκαν ευρήματα σε δύο οικίες, μία σύλληψη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στα Βορίζια του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου το πρωί του Σαββάτου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι από ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών του χωριού. Το πρωί της Κυριακής, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, με συνδρομή ομάδας της ΕΚΑΜ που κατέφθασε από την Αθήνα προχώρησαν στις προσαγωγές δύο ατόμων (ένα από κάθε οικογένεια), η μια εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σε ό,τι αφορά τον 39χρόνο που τραυματίστηκε θανάσιμα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η κηδεία του που φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές Αρχές, θα πραγματοποιηθεί τελικά το πρωί της Δευτέρας σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αγνοείται και ο 32χρονος γιος της γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 32χρονου γιου της 56χρονης γυναίκας, ο οποίος παραμένει στα βουνά, έχοντας εξαφανιστεί μετά το ξέσπασμα της βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Η ιατροδικαστική έκθεση που ολοκληρώθηκε, ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα, καθώς επιβεβαιώνει ότι νεκροί υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, ανάμεσά τους και η 56χρονη γυναίκα η οποία τελικά πέθανε από σφαίρα και οχι από ανακοπή όπως ειπώθηκε το Σάββατο. Το γεγονός αυτό, όπως εκτιμούν άνθρωποι της περιοχής, ίσως συμβάλει στο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς και οι δύο οικογένειες μετρούν από μία απώλεια.

Το χωριό παραμένει σε κλίμα έντασης, με τους κατοίκους να ζητούν να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Όπως τονίζουν, μόνο όταν εντοπιστεί ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό θα μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει ο κύκλος του αίματος. Παράλληλα, υπάρχουν μάρτυρες που, σύμφωνα με συγγενείς της 56χρονης, μπορούν να δώσουν κρίσιμες καταθέσεις για το πώς μπήκε η βόμβα και πώς στήθηκε η φονική ενέδρα.

Αύριο το πρωί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου άνδρα, ενώ η κηδεία της 56χρονης, που μεταφέρθηκε στα Χανιά, δεν έχει ακόμη οριστεί.

Επικοινώνησε με συγγενικά πρόσωπα ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια - Κρύβεται στα βουνά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής από πυροβολισμό επικοινώνησε με την οικογένειά του από άγνωστη τοποθεσία στα βουνά, λέγοντας μόνο πως είναι καλά, πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Ο 49χρονος, που φέρεται να έχει διαφύγει αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, κρύβεται για να μην συλληφθεί από την αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή.

Ανησυχία για ξέσπασμα νέου κύκλου βίας

Σημειώνεται πως την Κυριακή είναι προγραμματισμένη η κηδεία ενός εκ των θυμάτων, του 35χρονου πατέρα 5 παιδιών που έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς του Σαββάτου.

Στο χωριό επικρατεί ανησυχία για ενδεχόμενο νέων εντάσεων με αφορμή την κηδεία και σε αυτό το πλαίσιο στην περιοχή βρίσκονται ιδιαίτερα μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή μονάδας της ΕΚΑΜ που έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται όλη η αστυνομική δύναμη του Ηρακλείου.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Τα μέλη των δύο οικογενειών που έχουν τραυματιστεί, νοσηλεύονται σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, τα οποία φρουρούνται.

Δημογλίδου: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή -10- κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί -8-. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών στο χωριό

Μιλώντας την Κυριακή στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε σχετικά: «Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά».

Η ίδια πρόσθεσε πως «σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται».

«Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. Υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες» συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.