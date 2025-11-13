Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα ο 23χρονος κατηγορούμενος για την έκρηξη στην οικία

Ενώπιον του εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη ο 23χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς για το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια.

Ειδικότερα, συνελήφθη από του Τ.Α.Ε Μεσσαράς σε κοιμητήριο της περιοχής, αθόρυβα και μακριά από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων, ο όγδοος εμπλεκόμενος στο μακελειό στα Βορίζια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Πέντε από τους προσωρινά κρατούμενους είναι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις από την οικογένεια Καργάκη.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 23χρονος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, στο οποίο διακρίνεται το μοιραίο βράδυ της έκρηξης να φτάνει στο σπίτι που είχε αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη και να βγάζει από το αυτοκίνητό του τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Εξαφανισμένα τα όπλα

Σημειώνεται ότι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα. Η 56χρονη στο σπίτι της οποίας έγινε η έκρηξη, έπεσε την επόμενη ημέρα θύμα πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», δηλώνει η αδερφή του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ο 43χρονος και ο 48χρονος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πριν από λίγες ώρες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.