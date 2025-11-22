Κομμένοι δρόμοι, «βομβαρδισμενο τοπίο» σε πολλά χωριά, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα είναι η κατάσταση της επόμενης ημέρας σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, λόγω της κακοκαιρίας.

Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.

Σπίτια και καταστήματα έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα, ενώ οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν παραλύσει και τα ορεινά της Καλαμπάκας, με αποκλεισμένα χωριά στο δήμο Μετεώρων, ενώ κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης μετέβη για αυτοψία στην Κέρκυρα.

Σημειώνεται πως οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στη βόρεια Κέρκυρα οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Στα χωριά των βόρειων Τζουμέρκων συνεχίζεται η διακοπή ρεύματος, ενώ σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται επίσης σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, όπως πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις βράχων. Παρόμοια προβλήματα παρατηρούνται και στους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου.

Ακόμη και στα Ιωάννινα, η περιοχή της Πεδινής, κοντά στην Εγνατία, επλήγη από πλημμύρες.

Άρτα: Εγκλωβισμένοι 20 κάτοικοι στους Μελισσουργούς - Χείμαρρος περνά μέσα από το χωριό

Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Άρτα και κυρίως στο χωριό Μελισσουργοί όπου οι 20 περίπου μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό.

Χείμαρροι πέφτουν από το βουνό και οι δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να μετακινηθούν.

Στον Δήμο Αρταίων σημειώθηκαν κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ στα Κεντρικά Τζουμέρκα υπήρξαν ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Κόνιτσα: Αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου, έχει κατατεθεί αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να εξασφαλιστεί βοήθεια και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με πιο σύντομες διαδικασίες, καθώς μέχρι στιγμής δίνονται μόνο προσωρινές λύσεις.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Γ. Καραϊσκάκη και Πωγωνίου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν άλλοι τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι:

Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας στην Κέρκυρα

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση τα προηγούμενα 24ωρα και στη βόρεια Κέρκυρα, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ αναβλήθηκαν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα τα σχολεία, στο νησί.

Σήμερα, την Κέρκυρα επισκέπτονται ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης. Στόχος της επίσκεψης είναι η αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και ο συντονισμός των ενεργειών για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας. Η σύσκεψη αποσκοπεί στον πλήρη συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στην επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των πληγεισών περιοχών. Έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το επόμενο διάστημα σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν, ώστε να συντονίσει και να προωθήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως γίνεται γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:

Επ.Ο. Καλαμπάκας - Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.

Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.

Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.

Μηνύματα από 112

Το 112 ήχησε την Παρασκευή στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Από Τρίτη νέος κύκλος βροχών

Βελτιώνεται ο καιρός σταδιακά σε όλη τη χώρα την Κυριακή, θα πέσει όμως η θερμοκρασία σύμφωνα την ΕΡΤ. Μετά από ημέρες σταματούν οι νοτιάδες και οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς. Από Τρίτη όμως οι νότιοι άνεμοι επιστρέφουν και ξεκινά ένας νέος κύκλος βροχών στη δυτική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά την Κυριακή:

Στα δυτικά προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά έως 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς.

Την Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Αρνητικές θερμοκρασίες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην δυτική Μακεδονία.