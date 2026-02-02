Βιολάντα: Νέος κύκλος ερευνών για τα αίτια της φονικής έκρηξης - Πότε ξεκινούν

Το πλαίσιο αδειοδότησης, τις παραλείψεις αλλά και την απουσία ελέγχων εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές, επιχειρώντας να συνθέσουν το σκηνικό που οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και να αναζητήσουν πιθανές ευθύνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Τρίτη έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου εφόσον σβήσει πλήρως η φωτιά καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα ανάφλεξη καθώς η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διερευνήσουν το ακριβές σημείο της εκτεταμένης διαρροής προπανίου.

Αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και τις νόμιμες άδειες.

Παραβάσεις διαπίστωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται να παίζει και ο υπόγειος χώρος ενώ πρέπει να ερευνηθεί πώς έγινε αυτό το ρήγμα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε αυτοψία που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τον Δεκέμβριο του 2019, διαπίστωσε παραβάσεις που αφορούσαν τη χωροθέτηση των τεσσάρων δεξαμενών στο εργοστάσιο.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δυο υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 9000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δυο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5000 και 9000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 7.5 μέτρων από τα όρια.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε τελικά στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, δίνοντας ωστόσο προθεσμία δύο ετών στην εταιρεία για τεχνική ανασυγκρότηση.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιχείρηση, με βασικότερες την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε απόσταση από τα όρια ιδιοκτησίας.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η αδειοδότησή τους, και αν έγινε επανατοποθέτηση των δεξαμενών μετά τις συστάσεις της Περιφέρειας.

Εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την έντονη και επίμονη οσμή στον χώρο εργασίας. Όπως επισημαίνουν, ενημέρωσαν τους προϊσταμένους τους, ωστόσο, η λειτουργία του εργοστασίου συνεχίστηκε κανονικά.