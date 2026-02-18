Βιολάντα: Ανησυχητικά ευρήματα και στα άλλα δύο εργοστάσια - Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων θα βρεθεί σήμερα στις 13:00 ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ελέγχουν εξονυχιστικά και τα άλλα δύο εργοστάσια της βιομηχανίας μπισκότων, σε Τρίκαλα και Λάρισα, εντοπίζοντας παραλείψεις και παρατυπίες.

Συγκεκριμένα, στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα εντοπίστηκε «αποθήκη - φάντασμα», δεν υπήρχε πυρασφάλεια, ενώ στο δεύτερο στα Τρίκαλα βρέθηκε ένας χώρος 1500 τετραγωνικών, μια επέκταση, που επίσης, δεν ήταν δηλωμένη.

Με βάση τα δεδομένα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν διαπιστώσει με σωρεία επικίνδυνων παραλείψεων και αμελειών για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά τη δεύτερη μονάδα στον Πετροπόρο, η οποία παραμένει κλειστή, ο ιδιοκτήτης καλείται πλέον να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και έγγραφα πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, της ΕΡΤ σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, η επιχείρηση θα παραμείνει σφραγισμένη, ενώ ενδέχεται να ανοίξει νέος κύκλος δικογραφίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Τα ευρήματα των Αρχών

Βάσει πάντως των όσων έχουν βρεθεί, και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτές- στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή υπόγεια αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Σε αυτήν την αποθήκη, επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Κρυφή ήταν και η αποθήκη αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων, που μετατράπηκε σε πυριτιδαποθήκη στο εργοστάσιο της φονικής έκρηξης με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων που διακόπηκε η λειτουργία του, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας.

Επιπλέον, στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου.