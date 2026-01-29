«Βιολάντα»: Το αδήλωτο υπόγειο, η διαρροή προπανίου και τα κενά σε άδειες και ασφάλεια - Τα ερωτήματα για τη φονική έκρηξη

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το πώς έγινε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η οποία στοίχησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της τραγωδίας, εντοπίστηκε πολύμηνη διαρροή προπανίου, σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος. Το αέριο είχε μετακινηθεί σε απόσταση 25 μέτρων και σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου προκάλεσε την έκρηξη.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί με βάση όσα υπαγορεύουν οι κανόνες ασφαλείας, για το πώς αδειοδοτήθηκαν και για τη συχνότητα των ελέγχων.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν κατά μήκος του σωλήνα, ο οποίος περνάει κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, σε ένα τμήμα από την έξω πλευρά του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι το χώμα είναι νωπό, λόγω της διαρροής του αερίου.

Το υπόγειο ωστόσο ήταν «κρυφό» δεν υπήρχε στα πολεοδομικά σχέδια και επομένως ούτε στη μελέτη πυρασφάλειας.

Οι καταγγελίες εργαζομένων για οσμή

Συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν ότι οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει, ότι υπήρχε αισθητή μυρωδιά καυσίμου στον χώρο, όμως, δεν εισακούστηκαν.

Με αυτό το δεδομένο, ότι είχαν γίνει αναφορές εδώ και πολύ καιρό, ότι μύριζε έντονα αέριο, εκείνο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι αν και γιατί δεν υπήρχαν αισθητήρες, γιατί δεν είχαν ελεγχθεί οι αναφορές και δεν έγινε έγκαιρα κάτι και αν στον τομέα της ασφάλειας γενικότερα είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε, προκειμένου να επιμεριστούν οι ευθύνες, προς κάθε κατεύθυνση.

Το πόρισμα για τη Βιολάντα: Τι οδήγησε στην έκρηξη

Αποτυπώνοντας σε βίντεο προσομοίωσης τα ευρήματα της αυτοψίας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέληξε στα αίτια που προκάλεσαν το τραγικό δυστύχημα.

Οι δυο δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν στο εξωτερικό χώρο συνολικής χωρητικότητας 14.000 λίτρων αερίου διοχέτευαν στον εσωτερικό χώρο προπάνιο μέσω συστήματος υπεδάφιων σωληνώσεων σε βάθος 80 εκατοστών και κάτω από άσφαλτο. Εκεί εκτοπίστηκε εκτεταμένος σχηματισμός πάγου. Οι σωληνώσεις κατέληγαν στον υπόγειο χώρο του κτιρίου για την τροφοδοσία των φούρνων.

Με τομή που έγινε στο σημείο εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή σε βάθος 60 εκατοστών και με υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Η διαρροή δεν είχε εντοπιστεί επί μήνες από τους υπεύθυνους της μονάδας μέχρι που ένας σπινθήρας έφερε την καταστροφή.

Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, δηλαδή του ιδιοκτήτη, του μηχανικού και του υπεύθυνου ασφαλείας.

Ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, εξήγησε ότι «η διαρροή προπανίου ήταν πολύμηνη με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου». Πρόσθεσε, ότι «η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη».

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη του εργοστασίου

Σημειώνεται, ότι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατέθεταν για τέσσερις ώρες. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας απολογήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Η δικογραφία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ οι πραγματογνωμοσύνες από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχουν ενσωματωθεί, γεγονός που καθυστερεί την διαδικασία.

Τι προβλέπει ο νόμος για τον έλεγχο συστημάτων αερίου

Ένα χρόνο πριν είχε γίνει έλεγχος στην εταιρεία από αρμόδια κλιμάκια που κατέληξαν σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Ο Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ανέφερε ότι «έγιναν παρατηρήσεις σε σχέση με θερμική καταπόνηση με τις διεξόδους διαφυγής και με το αν λειτουργεί σύστημα που μπορεί να ανιχνεύσει πιθανή διαρροή υγραερίων που δουλεύουν οι φούρνοι. Εμείς πόρισμα δεν έχουμε στα χέρια μας, το έχουμε ζητήσει και θέλουμε να δούμε και αν έγινε επανέλεγχος».

Ο Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, υπογραμμίζει ότι «γενικότερα σε μια περίπτωση εργατικού ατυχήματος, η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική και όταν η ευθύνη εφάπτεται με παραβίαση κανόνων του εργατικού δικαίου έχουμε ειδική πλέον παραβίαση ευθύνης για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Προς το παρόν αυτό δεν έχει βγει».

Ο νόμος που καθορίζει τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στη Βιομηχανία ισχύει από το 2010 και προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ειδικά σε σχέση με τον έλεγχο συστημάτων αερίου.

Η πιστοποιημένη εταιρία INDUSTRIAL SAFETY που διενεργεί ελέγχους ασφαλείας σε βιομηχανίες επισημαίνει πώς:

Το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να επιθεωρείται σε μηνιαία βάση, για πιθανές διαρροές, από πιστοποιημένο φορέα Η μελέτη πυρασφάλειας πρέπει να επικαιροποιείται 3 χρόνια και η επιθεώρησή αισθητήρων ανά 6 μήνες

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών προκήρυξε πανελλαδική απεργία στις βιομηχανίες τροφίμων στις 2 Φεβρουαρίου με

με αίτημα την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία.