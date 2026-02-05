Βίντεο - ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα (vids)

Στο εργοστάσιο Βιολάντα μετά από εβδομαδιαία διακοπή, λόγω φόβου για νέα έκρηξη, επανεκκίνησαν την Πέμπτη, παρουσία εισαγγελέα, οι επιτόπιες έρευνες, προκειμένου οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν αίτια της φονικής έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ, αποκαλύπτεται πλημμελή κατασκευή του υπόγειου δικτύου σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο και αποκλειστικές φωτογραφίες καταδεικνύουν οξείδωση σε όλο το μήκος των σωλήνων.

Το βίντεο που φέρνει στο φως το ΕΡΤ αποτυπώνει οπές πάνω στις διαβρωμένες σωληνώσεις προπανίου, το σημείο μηδέν της έκρηξης.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Καθως η έρευνα συνεχίζεται έρχεται στο φως το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου που εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης.

Αστοχίες δικτύου

Από την πλευρά του ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων μετά από αυτοψία στο χώρο καταγγέλλει σειρά αστοχιών εκ μέρους της επιχείρησης όπως:

Πλημμελής κατασκευή δικτύου σωληνώσεων

Μη συνδεδεμένο σύστημα ανίχνευσης και αποκοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής

Ανυπαρξία αισθητήρων διαρροής αερίου (στο υπόγειο του κτιρίου όπου συσσωρεύθηκε το προπάνιο.

Ο δικηγόρος, δυο θυμάτων δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου και προανήγγειλε εξελίξεις στην έρευνα τις επόμενες 24 ώρες.

Υπο το βλέμμα της εισαγγελέως Τρικάλων επανεκκίνησαν οι έρευνες στη Βιολάντα για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Δείγματα από το χώμα και το προπάνιο συλλέγονται προκειμένου να αναλυθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά τους στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες με ασφάλεια απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί, καθώς το προπάνιο που είναι κατά 50% βαρύτερο από τον αέρα ακολούθησε καθοδική πορεία διεισδύοντας στο υπέδαφος, και στο υπόγειο του εργοστασίου, σε ακτίνα τουλάχιστον 25 μέτρων.

Με φορητά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων και διανοίγοντας μικρές οπές στο έδαφος θα χαρτογραφήσουν με ακρίβεια την παρουσία προπανίου που θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει νέα έκρηξη.