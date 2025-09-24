Βανδάλισαν την αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στη στάση «Ακρόπολη» του Μετρό - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ (pics)

Άγνωστοι βανδάλισαν την αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού «Ακρόπολη» του Μετρό.

Πρόκειται για την εμβληματική φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη, τότε υπουργό Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, να χαιρετά χαμογελαστή στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.

Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς έγιναν οι ζημιές.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.»