Αττικό Μετρό: Κλείνει ο σταθμός του Συντάγματος

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Υπενθυμίζεται πως συγκεντρώσεις για τα Τέμπη διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 στο Σύνταγμα.

Στη Θεσσαονίκη, από τις 15:00 του Σαββάτου είναι κλειστοί από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί σε «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.