Αττική Οδός: Νέα παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 22 Φεβρουαρίου

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο και κατόπιν σχετικής απόφασης της Τροχαίας, ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης που εκτελούνται στο τμήμα της Αττικής Οδού: από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, θα παραταθούν για έξι ακόμη ημέρες, με συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός Α.Ε., από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Επίσης, κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Αυτό σημαίνει πως οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα – Κέντρο, δεν θα μπορούν να εισέρχονται στην Αττική Οδό και θα πρέπει να ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Εκτροπές κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ από την Τροχαία, η οποία έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.