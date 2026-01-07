Αρνητικό κλίμα στους αγρότες μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Δεν ανοίγουν δρόμους, αλλά δεν απορρίπτουν και τον διάλογο

Την απογοήτευση τους εκφράζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες απάντησαν στα αιτήματα των αγροτών που μετρούν πλέον σχεδόν 40 ημέρες.

«Η κυβέρνηση δεν κατάλαβε το πρόβλημα του αγροτικού κόσμου και μια συνάντηση δύσκολα μπορεί να δώσει λύσεις», αναφέρουν οι αγρότες, παρά το γεγονός ότι δηλώνουν θετικοί στον διάλογο.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι δεν χρειάζονται αποσπασματικά μέτρα, όπως το Mercosur, αλλά πραγματική στήριξη εισοδήματος, καθώς η απώλεια είναι σημαντική και το όριο του 8,5 θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο.

Και τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και πως οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Απογοητευμένοι και οι κτηνοτρόφοι καθώς όπως είπαν, δεν άκουσαν καμία εξαγγελία για το μέλλον της κτηνοτροφίας.

Τα 6 νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για: θέσπιση αποζημίωσης στο 100%, παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών, αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθούν επτά από τα συνολικά 27 αιτήματα, καθώς βρίσκονται εκτός των δημοσιονομικών ορίων και του πλαισίου της ΕΕ, ενώ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποίησε ότι η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου θα γίνεται «στην αντλία» μέσω ειδικής εφαρμογής.