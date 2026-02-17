Συνεχίζεται η σφοδρή κακοκαιρία, με τρίτο συνεχόμενο κύμα βροχοπτώσεων να πλήττει ήδη επιβαρυμένες περιοχές της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Οι Τοπικές Αρχές και οι Περιφέρειες βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για πιθανή περαιτέρω επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Εκκενώσεις στον Ταΰγετο – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή

Στον Ταΰγετο η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Δύο οικισμοί σε πλαγιά εκκενώθηκαν προληπτικά μετά από οργανωμένη επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και κατοίκους.

Στον οικισμό Μαχαλά της Αλαγονίας καταγράφονται υποχωρήσεις κτισμάτων και δρόμων, ενώ έχουν καταρρεύσει μάντρες και εξωτερικοί φούρνοι σε αυλές σπιτιών. Οι κάτοικοι συγκρίνουν την εικόνα με αυτή του 2019, όταν η περιοχή είχε αντιμετωπίσει παρόμοια φαινόμενα.

Οι πιο ηλικιωμένοι και τα άτομα με κινητικά προβλήματα μεταφέρθηκαν προσωρινά σε συγγενικά τους πρόσωπα. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι οι άμεσες παρεμβάσεις είναι αδύνατες όσο τα φαινόμενα συνεχίζονται, με τον κίνδυνο νέων καθιζήσεων να παραμένει για τις επόμενες ημέρες.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ζητήσει την επέκταση του καθεστώτος σε όλο τον νομό.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κέρκυρας

Στην Κέρκυρα καταγράφονται καθημερινά κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε διάφορα σημεία. Στον δρόμο προς το Αχίλλειο έχει καταρρεύσει σχεδόν το μισό οδόστρωμα, ενώ σοβαρές ζημιές σημειώνονται σε μεγάλο μέρος του επαρχιακού δικτύου.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και οι τρεις Δήμαρχοι του νησιού μεταβαίνουν στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξεταστούν άμεσες χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις.

Παρά τη σχετικά ήπια έως τώρα βροχόπτωση, το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το απόγευμα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, εντείνοντας την ανησυχία των Αρχών.

Άνοδος της στάθμης του Λούρου – Κατολισθήσεις στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο η συνεχιζόμενη βροχόπτωση έχει προκαλέσει άνοδο της στάθμης του ποταμού Λούρου, με μεγάλες εκτάσεις να μετατρέπονται σε λίμνες. Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στα Άγναντα, ενώ ο δρόμος από τη γέφυρα της Πλάκας προς Πράμαντα παραμένει αποκομμένος λόγω μεγάλης καθίζησης που κατέστρεψε τμήμα του οδοστρώματος.

Μέχρι το μεσημέρι καταγραφόταν έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της περιοχής, σε Βοβούσα, Μηλιά Μετσόβου και Ζαγόρι. Συνολικά 35 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για αποχιονισμό και απομάκρυνση φερτών υλικών. Η κατάσταση προς το παρόν θεωρείται ελεγχόμενη, με την επιφυλακή όμως να παραμένει.

Αποκλεισμένο το Μαζαράκι στην Ηλεία

Στην Ηλεία, το χωριό Μαζαράκι παραμένει αποκλεισμένο λόγω εκτεταμένης κατολίσθησης μήκους άνω των 700 μέτρων από την είσοδο του οικισμού. Η ισχυρή χαλαζόπτωση έχει επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Η πρώτη είσοδος του χωριού είναι κλειστή εδώ και πέντε ημέρες και σήμερα το πρωί έκλεισε και η δεύτερη. Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και μαθητές αναγκάζονται να μετακινούνται πεζοί μέσα από χωράφια και λάσπες.

Μηχάνημα του Δήμου επιχειρεί να αποκαταστήσει την πρόσβαση, με στόχο να ανοίξει τουλάχιστον ένας δρόμος έως το βράδυ, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.