Αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας

Μετά από 55 μέρες οι αγρότες της Λάρισας και της Μαγνησίας αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι σκηνές που είχαν στηθεί όλο αυτό το διάστημα ξεστήνονται και οι αγρότες βάζουν μπροστά τα τρακτέρ τους και ετοιμάζονται να φύγουν.

Ορισμένοι από αυτούς μάλιστα θα περάσουν και μέσα από την πόλη της Λάρισας, θέλοντας να ευχαριστήσουν τους πολίτες που τους συμπαραστάθηκαν και στήριξαν τις κινητοποιήσεις τους.

«Κάθε αγώνας είναι χαμένος μόνο όταν δεν γίνεται», λένε οι αγρότες και προγραμματίζουν τα επόμενα βήματά τους, όπως η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, όπου οι αγρότες επιδιώκουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ.