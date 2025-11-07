Από το Σάββατο σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τους καταυλισμούς Ρομά με 24ωρη παρουσία αστυνομικών

Από αύριο, Σάββατο, τίθεται σε εφαρμογή το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

Αναλυτικά το σχέδιο θα περιλαμβάνει:

24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

Προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες

Ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή

Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη «οι ομάδες αυτές επιχειρησιακά υπάγονται στο ελληνικό FBI. Η Αττική υπάγεται απευθείας στην υπηρεσία αυτή, στην υπόλοιπη χώρα θα συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες για την εμπέδωσε της τάξης».

Συνολικά οι περιοχές που θα αναπτυχθούν οι ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. είναι 25 με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που ξεκινούν από το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα ενώ ειδικά στην Αττική θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα

Τέλος, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».