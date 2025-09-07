Από το 2029 η εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου - Τί προβλέπει 

Από το σχολικό έτος 2029-2030 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα οδηγήσει σε αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια το 2032. Το νέο πλαίσιο παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου, αλλά εκείνους που θα φοιτήσουν το 2025-2026 στη ΣΤ΄ Δημοτικού.

Όπως η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε, είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση» και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.

Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο

Το νέο πλαίσιο προβλέπει:

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων.

Συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων αξιολόγησης.

Πιστοποίηση ξένων γλωσσών εντός του σχολείου.





Ιστορική αναδρομή αλλαγών στο σύστημα εισαγωγής

Το εθνικό απολυτήριο θα αποτελέσει τη 11η βασική αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα, μεταπολιτευτικά, έπειτα από δέκα προηγούμενες καίριες μεταρρυθμίσεις:

1983: Θεσπίστηκαν οι 5 δέσμες μαθημάτων, με κατοχύρωση βαθμολογίας έως 3 μαθημάτων.

1988: Καταργήθηκε η συμμετοχή της μέσης βαθμολογίας του Λυκείου (25%) στην επιλογή.

1991: Εισήχθησαν συντελεστές μαθημάτων, καταργήθηκε η βάση στο βασικό μάθημα.

1998: Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

2001: Μείωση σε 9 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

2004: Κατάργηση Πανελλαδικών στη Β΄ Λυκείου, μείωση σε 6 μαθήματα στη Γ΄. Θεσπίστηκε η βάση του 10.

2010: Καταργήθηκε το πλαφόν του 10.

2013: Εισαγωγή Τράπεζας Θεμάτων.

2015: Κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων.

2021: Καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).