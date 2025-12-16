Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμμετέχουν ΠΟΕ-ΟΤΑ και εκπαιδευτικοί - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, την ώρα που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενώ η ΑΔΕΔΥ δηλώνει παράλληλα την αμέριστη αλληλεγγύη της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί.

Επίσης, στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κλειστοί οι Δήμοι

Παράλληλα, κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας, μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε μια συμβολική κίνηση ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026. Η ΚΕΔΕ καλεί τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή, με βασικό αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Λόγω της κινητοποίησης, κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ αρκετοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται από το λουκέτο κοινωνικές δομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, με σχετική ενημέρωση να παρέχεται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους.

Τι θα ισχύσει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε ό,τι αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα εάν και πώς θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην σημερινή απεργία.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11.00 έως τις 17.00, με τα τελευταία δρομολόγια να αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10.00 το πρωί και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά τις 18.00.