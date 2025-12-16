Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα Τρίτη (16/12) η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και για στήριξη των κινητοποιήσεων των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν, η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Κλειστοί οι Δήμοι

Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ.

Σήμερα απεργούν και οι δημοτικοί υπάλληλοι λόγω συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Στον χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11:00 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες – μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για σήμερα Τρίτη (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες, για τις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και και στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Αύριο Τετάρτη οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από τις 11:00 έως τις 17:00.