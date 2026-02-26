Απέπλευσε από τη Σούδα για τη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Aπέπλευσε το πρωί της Πέμπτης από το λιμάνι της Σούδας το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN 78), το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως.

Το αεροπλανοφόρο είχε φτάσει στη Σούδα την Καθαρά Δευτέρα και παρέμεινε τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

Λίγα λεπτά μετά τις 9.00 σήμερα το πρωί απέπλευσε από το λιμάνι των Χανίων και, εντός περίπου ενός 24ώρου, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή δύναμη στην περιοχή.

נושאת המטוסים ג'ארלד פורד (CVN-78) תועדה הבוקר עוזבת את כריתים לכיוון חופי ישראל pic.twitter.com/6jJe7pf0yg — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) February 26, 2026

Νέος κρίσιμος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν στη Γενεύη

Εντωμεταξύ, άλλος ένας γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν άρχισε σήμερα στη Γενεύη με τη μεσολάβηση του Ομάν, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ επανέλαβαν σήμερα τις έμμεσες συνομιλίες τους στη Γενεύη με στόχο την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξής τους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποφυγή νέων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

New round of Omani-mediated indirect Iran-US nuclear talks starts in Geneva ⤵️



🔹 The launch of talks coincided with a meeting between Omani Foreign Minister Badr Al-Busaidi and the head of the International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, said the Omani Foreign Ministry… pic.twitter.com/CJjDXcZKvy — Anadolu English (@anadoluagency) February 26, 2026

Οι δύο χώρες επανέλαβαν αυτό το μήνα τις διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας να άρουν ένα αδιέξοδο δεκαετιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για το οποίο η Ουάσινγκτον, άλλα δυτικά κράτη και το Ισραήλ πιστεύουν πως έχει στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη με μεσολαβητή και πάλι τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαϊντί.

Geneva Talks: Oman’s foreign minister met early this morning with Kushner and Witkoff. pic.twitter.com/QnD9uVWYtb — Open Source Intel (@Osint613) February 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ αναφέρθηκε εν συντομία στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως, αν και προτιμά μια λύση μέσω της διπλωματίας, δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει μαχητικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα με πλοία συνοδείας, καθώς και αντιτορπιλικά και καταδρομικά στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα ασκήσει έτσι πίεση στο Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις.

Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με «σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν μόνο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

Αν και οι συνομιλίες θα επικεντρώσουν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «μείζον πρόβλημα», το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπισθεί, καθώς οι πύραυλοι «είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και δημιουργούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο ούτε καν στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, θα είναι δύσκολο να κάνουμε πρόοδο και στους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

US Department of State, Farsi Account Posts:



Marco Rubio, speaking about Iran:



“The president always prefers peaceful outcomes and is willing to talk with anyone, but this will be difficult. We are dealing with hardline Shiite clerics who make their decisions based on… pic.twitter.com/YjKjGbh1Dq — Open Source Intel (@Osint613) February 18, 2026

Χθες το βράδυ, οι Αραγτσί και Αλμπουσαϊντί συζήτησαν τις προτάσεις που θα διατυπώσει το Ιράν για την επίτευξη μιας συμφωνίας, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στο X από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

📸 | عقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي @badralbusaidi وزير الخارجية مساء أمس الأربعاء لقاءً ثنائياً في مدينة جنيف بسويسرا مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية وغير المباشرة… pic.twitter.com/Vbqok9x2ct — وزارة الخارجية (@FMofOman) February 26, 2026

Ο Αλμπουσαϊντί επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα το πρωί με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για να μεταφέρει τις απόψεις του Ιράν και να ακούσει αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, προστίθεται στη δήλωση.

Times of Israel: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ αφορούν μόνο τα πυρηνικά και την άρση κυρώσεων

Παράλληλα, ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που ξεκίνησε το πρωί στη Γενεύη, επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων… επικεντρώνεται στο πυρηνικό ζήτημα», ανέφερε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα επιμείνει στην άρση των κυρώσεων και στο δικαίωμά της «στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας».

Όπως σημείωσε, η ιρανική αντιπροσωπεία έχει μεταφέρει αυτές τις θέσεις στον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος μεσολαβεί στις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα πιέσει ώστε οι διαπραγματεύσεις να περιλάβουν επίσης το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και τη στήριξή του σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις.

Ο Μπαγαεΐ ανέφερε επίσης ότι ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, αναμένεται πιθανότατα να παρευρεθεί στις σημερινές συνομιλίες.

📸 | عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي @badralbusaidi وزير الخارجية لقاءً في مدينة جنيف مع معالي رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر حول المسائل الفنية ذات الصلة بالملف النووي الإيراني والأفكار الجديدة التي هي محل… pic.twitter.com/RrjA28bfuU — وزارة الخارجية (@FMofOman) February 26, 2026

Ο Γκρόσι συναντήθηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν. Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στη σημασία του επαγγελματικού και τεχνικού ρόλου που διαδραματίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και στη διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της διακυβέρνησης των σχετικών διαδικασιών.