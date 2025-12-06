Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο - Θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00

Ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και άνοιξαν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός.