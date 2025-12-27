Ανασύρθηκαν με ελικόπτερο οι σοροί των 4 ορειβατών που έχασαν την ζωή τους στα Βαρδούσια

Σήμερα το απόγευμα γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στα Βαρδούσια της Φωκίδας, αφού με την συνδρομή ελικοπτέρου ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 από φίλο των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες έρευνας-διάσωσης της ΕΜΑΚ, εθελοντικές οργανώσεις και ελικόπτερο, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για να τους εντοπίσουν χωρίς τις αισθήσεις τους σκεπασμένους από το χιόνι το βράδυ της Παρασκευής

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες. Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία. Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.