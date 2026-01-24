«Ανάσα» για το πρόβλημα της λειψυδρίας: Αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού σε Πηνειό και Μόρνο μετά την κακοκαιρία

Αισθητή είναι η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την αρδευτική περίοδο.

Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της τεχνητής λίμνης Καραμανλή στο φράγμα του Πηνειού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από μόλις 83.

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία από τους κατοίκους και τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά και με ποιοτική άρδευση.

Η κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο ζήτημα της λειψυδρίας και στον Μόρνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τον Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25%.

Τον Νοέμβριο είχαμε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 κυβικά μέτρα νερού.

Ωστόσο για να ισχυριστεί κανείς ότι «γεμίζει» η λίμνη θα πρέπει να φτάσουμε τα 654 εκατομμύρια κυβικά νερού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.