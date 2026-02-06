Σε ανάρτηση προχώρησε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κακούσης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου που απασχολεί τη δημοσιότητα και δήλωσε ότι παραιτήθηκε από τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων», αναφέρει, αρχικά.

Στη συνέχεια, προσθέτει ότι «από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες».

«Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο», γράφει ο δημοσιογράφος.

«Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Εντωμεταξύ, την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Η παραίτηση της Αννας Στρατινάκη ήρθε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Παναγόπουλου στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου.

Ποια είναι η Αννα Στρατινάκη

Η Άννα Στρατινάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011, ενώ ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τις 18 Μαρτίου 2011 έως τις 17 Μαρτίου 2015.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ. Καταναλωτή, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Από τις 8 Ιουλίου 2019 έως τις 1 Αυγούστου 2024 ήταν Γενική Γραμματέας Εργασίας, και μετέπειτα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπό ποινική έρευνα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Στην εισαγγελία το πόρισμα

Σημειώνεται ότι, για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι λογαριασμοί του, όπως και οι λογαριασμοί έξι ακόμη προσώπων έχουν δεσμευθεί, ενώ το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στην εισαγγελία.

Μια μέρα μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου, περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για μία έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος, η οποία ξεκίνησε πριν από μήνες. καθώς «είχε χτυπήσει καμπανάκι» για αναθέσεις σε εταιρείες «οχήματα» που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι υψηλές χρηματοδοτήσεις, περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν μέσα σε μία εξαετία (2020 – 2025) και στάθηκαν η αιτία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από τις ελεγκτικές αρχές

Οι έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής άρχισαν να ψάχνουν τους εταίρους των έξι ελεγχόμενων εταιρειών και από εκεί έφτασαν και μέχρι το πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρείες, τις οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής ο κ. Παναγόπουλος ήταν και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων.

Από το άνοιγμα των λογαριασμών των έξι εταιρειών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινωτικών και κρατικών κονδυλίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μεταφορές ποσών στα έξι φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για υπεξαίρεση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Όπως έγινε γνωστό, το μισό εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον και το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε να μεταφέρεται από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και από εκεί να γίνονται εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για αδικήματα δύο σοβαρά κακουργήματα, αυτό της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.