Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για δίκη

Ανακοινώθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ως εξής:
- Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
- Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
- Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
- Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
- Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία
- Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
- Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος
Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας
Πηγή: ΕΡΤ