Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για δίκη

17/02/2026 • 16:56
Ελλάδα
Ανακοινώθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ως εξής:

  • Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
  • Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
  • Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
  • Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
  • Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία
  • Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
  • Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας

Πηγή: ΕΡΤ

