Αναχωρούν στις 16:00 από τον Πειραιά τα πλοία προς Κυκλάδες

Παύουν να είναι αγκυροβολημένα λόγω του απαγορευτικού απόπλου και αναχωρούν στις 16:00, από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία προς τις Κυκλάδες.

Ειδικότερα, στις 16:00 αναχωρεί το Blue Star Delos για Πάρο, Νάξο (όχι για Σαντορίνη). Όσοι θελήσουν να ταξιδέψουν στην Αμοργό, θα χρειαστεί να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν και από εκεί να πάρουν καράβι το Σάββατο για την Αμοργό με δικά τους έξοδα.

Μέχρι τώρα, τα μόνα πλοία που αναχωρούσαν ήταν εκείνα που εκτελούν δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό, αλλά και τα πλοία από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Η ταλαιπωρία και η αναμονή των επιβατών είναι μεγάλη, καθώς κάποιοι βρίσκονται στο λιμάνι από τις 5 το πρωί, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να έρθουν οδικώς από επαρχιακές πόλεις (π.χ Θήβα).

Επίσημη ενημέρωση για ακυρώσεις και αλλαγές – Αναλυτικός πίνακας

Αναλυτικό πίνακα με τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων εξέδωσε το Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, μετά το πρωινό απαγορευτικό απόπλου. Τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.