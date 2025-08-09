Αναχωρούν οι αδειούχοι με όλα τα μέσα - Άρση του απαγορευτικού απόπλου

Εγκαταλείπουν την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα, με κάθε μέσο, τα τελευταία 24ωρα, οι αδειούχοι του Αυγούστου, ενώ, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου εκτελούνται πλέον κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Στον Πειραιά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μικρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν και το Σάββατο στο λιμάνι του Πειραιά λόγω και των αλλαγών στα δρομολόγια της Παρασκευής. Για παράδειγμα, το BLUE STAR Πάτμος που έφυγε από την πύλη Ε7, ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 2 το μεσημέρι για Μύκονο, Μεστά Χίου και Σιγρί Μυτιλήνης, έφυγε με καθυστέρηση γιατί άργησε να φτάσει να ξεφορτώσει και αντιστοίχως να επιβιβαστούν επιβάτες και οχήματα. Όπως επίσης και στο Champion JET1, το οποίο ωστόσο έδεσε και μόλις ολοκληρώθηκε η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων.

Γενικότερα, ομαλοποιείται η κατάσταση το Σάββατο στο λιμάνι του Πειραιά. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 27 δρομολόγια για τους προορισμούς Κυκλάδες Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ 45 δρομολόγια θα αναχωρήσουν για τον Αργοσαρωνικό. Όλα θα γίνουν κανονικά, ίσως με κάποιες καθυστερήσεις και στην πορεία της ημέρας. Για την Ραφήνα είναι προγραμματισμένα σήμερα 17 δρομολόγια και για το Λαύριο 10.

Πρόβλημα υπήρξε το πρωί με κάποιους επιβάτες οι οποίοι την Παρασκευή έχασαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν εξαιτίας του απαγορευτικού, δεν ακύρωσαν το εισιτήριο, δεν έκαναν αλλαγή, δεν προχώρησαν σε αλλαγή ημερομηνίας. Έφτασαν σήμερα και πάλι στο λιμάνι με το ίδιο εισιτήριο και τελικά δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν καθώς ήταν με πληρότητα 100%.

Υπάρχουν δύο επιλογές γι' αυτούς τους ταξιδιώτες, είτε να ζητήσουν από την εταιρεία να λάβουν τα χρήματά τους πίσω, κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένη να κάνει, είτε να αλλάξουν το εισιτήριο για άλλη ημερομηνία.

Στα διόδια της Ελευσίνας

Από τα διόδια Ελευσίνας 57.000 οχήματα διέσχισαν την Παρασκευή το σημείο, ενώ από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, 41.570 οχήματα έχουν διασχίσει μέχρι αυτή την ώρα τα διόδια της Ελευσίνας.

Σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την ίδια ώρα, την Παρασκευή, όπου ο αριθμός τους άγγιζε τα 20.550 οχήματα. Κατά 7% αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, ενώ έγινε άρση του έκτακτου μέτρου της Τροχαίας αναφορικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών που είχε τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, με τις μεσημεριανές ώρες να έχει επιβραδυνθεί η κίνηση, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες προτίμησαν τις πρωινές ώρες για να προλάβουν τον προορισμό τους πριν βραδιάσει.

Στα διόδια των Μαλγάρων

Ουρές σημειώθηκαν από το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων, έπειτα η κίνηση ήταν πολύ μικρότερη. Την Κυριακή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τροχαίας, δεν πρόκειται να έχουμε κίνηση σε αυτά τα σημεία.