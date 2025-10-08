Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Πέμπτη εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβλήθηκε από την Αστυνομία, η προγραμματισμένη για αύριο, εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένη Ρούτσι, καθώς με βάση τη νέα παραγγελία, στην διαδικασία θα παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ θα διαταχθεί νέα παραγγελία από την αστυνομία, στην οποία η οικογένεια θα πρέπει να διευκρινίσει τι εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό του 22χρονου και παράλληλα θα πρέπει να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Σύμφωνα δε, με την προκαταρκτική, η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Το πότε θα γίνει θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.