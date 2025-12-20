Αμετακίνητοι οι αγρότες: «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές των εισαγγελέων», λένε για το άνοιγμα των διοδίων

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες ως προς τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, επιμένοντας στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ωστόσο οι εκπρόσωποί τους ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των γιορτών.

«Δεν μας φοβίζουν οι απειλές των εισαγγελέων για τα διόδια ούτε τα ΜΑΤ» δηλώνουν οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα μέχρι να δικαιωθούν.

Η αντίδραση αυτή των αγροτών δια στόματος του επικεφαλής του μπλόκου της Κηρίνθου, Μπάμπη Τσιβίκα, έρχεται μετά την εισαγγελική εντολή σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, καθώς η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Η έρευνα που θα γίνει, θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Ο επικεφαλής του μπλόκου της Κηρίνθου μιλώντας σήμερα στο evia online τόνισε ότι οι αγρότες «δεν φοβούνται» και ανέλυσε όλες τις δράσεις που θα κάνουν εντός Εύβοιας αλλά και ευρύτερα.

«Έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση στις Σέρρες η οποία είναι ξεκάθαρη, θα κλιμακώσουμε από εδώ και πέρα. Ο μόνος λόγος που θα λασκάρουμε τις επόμενες ημέρες είναι για να διευκολύνουμε όσους θέλουν να πάνε στα χωριά τους και να ξεκουραστούν. Δευτέρα κλιμακώνουμε στην Γέφυρα της Χαλκίδας και σε όλα τα μπλόκα της Εύβοιας και μετά τις γιορτές ξανά, με ακόμα πιο αυστηρές μεθόδους, μέχρι να σκύψει η κυβέρνηση επάνω από τα προβλήματά μας, επάνω στα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει...είναι ανάγκη για πολιτική βούληση τώρα» ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η εισαγγελική εντολή θα επηρεάσει την δράση τους ο κ Τσιβίκας είπε: «Έχουμε πάρει μια απόφαση ξεκάθαρη δεν μας φοβίζουν ούτε οι παρεμβάσεις των εισαγγελέων ούτε τα ΜΑΤ, έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους να μας εκφοβίσει, δεν φοβόμαστε, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας και θα ανοίξουμε τις μπάρες να πάνε στα χωριά τους όλοι αυτοί που θέλουν και πληρώνουν τα απαράδεκτα χαράτσια στους δρόμους».

«Τρίτη έως και Παρασκευή θα είναι ελεύθερα τα διόδια, θα κάνουμε δράσεις για να διευκολύνουμε και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με κλεισίματα, ακόμα και ολοκληρωτικά», πρόσθεσε σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμα των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννινων

Υπενθυμίζεται ότι εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας.

Παρών στην κινητοποίηση, ήταν και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος.

Οι αγρότες έφτασαν στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις 11:30, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα.

Η κινητοποίηση διήρκησε έως τις 16:00, ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε ως κίνηση διευκόλυνσης των πολιτών που ταξιδεύουν στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στο μπλόκο Καλπακίου τα τρακτέρ απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα, με τον δρόμο προς το τελωνείο της Κακαβιάς να παραμένει ανοικτός τόσο σήμερα όσο και αύριο.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να αποφασιστούν από το συντονιστικό όργανο των αγροτών τις επόμενες ημέρες.

Άνοιξαν τα διόδια στο Μακρυχώρι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Νωρίτερα, σε άνοιγμα των διοδίων προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου και οι αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχώρι, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο την Κυριακή.

Άνοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Την ίδια ώρα, ανοικτά είναι τα διόδια Ωραιοκάστρου με τους παραγωγούς να αναφέρουν ότι αγωνίζονται για την επιβίωσή τους ενάντια σε πολιτικές που τους διώχνουν από τη γη τους, όπως αναφέρουν. Τα διόδια παρέμεινα ανοικτά μέχρι τις 15:00.

Κλειστός ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά προχωρούν από τώρα οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα.

Οι αγρότες κλείνουν τον Προμαχώνα για τις νταλίκες χωρίς να ανακοινώσουν το πότε θα ανοίξει ξανά. Η κίνηση στον Προμαχώνα το Σαββατοκύριακο από νταλίκες δεν είναι ανάλογη με τις καθημερινές.

Κ. Τσιάρας για τα αιτήματα των αγροτών: Το 74% έχει ήδη ικανοποιηθεί

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πως το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο.

Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι θέσεις ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Πιο αναλυτικά:

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός προσωπικά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζουν τις πιέσεις που υφίσταται ο Έλληνας αγρότης, κάνοντας λόγο για αυξημένο κόστος παραγωγής, επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, διεθνείς αναταράξεις και δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Ξεκαθάρισε ότι οι δυσκολίες αυτές «δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται» και τόνισε πως ακριβώς γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων.

Η δέσμη μέτρων και τα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα ως βάση συζήτησης, τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από την πλευρά των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης, γεγονός που –όπως είπε– αντιστοιχεί στο 74% των αιτημάτων.

«Τα μπλόκα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία»

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο διαλόγου αρχικά έγινε δεκτό, στη συνέχεια απορρίφθηκε, κάτι που –όπως ανέφερε– γεννά εύλογα ερωτήματα, δεδομένου του βαθμού ικανοποίησης των αιτημάτων.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στον διάλογο «με ανοιχτά χαρτιά», επισημαίνοντας ότι τα μπλόκα και η αδιαλλαξία δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση», αλλά συνιστά πράξη ευθύνης και τον μοναδικό δρόμο για βιώσιμες λύσεις.

Εθνική στρατηγική και νέα ΚΑΠ

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνδιαμορφώσει λύσεις για τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και εντός των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας ότι αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό καθώς ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι «οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».

Κ. Τσιάρας: Θα ικανοποιήσουμε το αίτημα για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη μάνικα

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ κάνοντας λόγο για μία δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν θέσει εξαρχής τον εαυτό τους στη διάθεση των αγροτών για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Πρόθεση παράτασης της σταθερής και χαμηλής τιμής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτέλεσε βασικό αίτημα των αγροτών από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι από το 2024 έχει εγκριθεί για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλή και κλειδωμένη τιμή στα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με τη ΔΕΗ για περαιτέρω μείωσή της.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση παράτασης της χαμηλής και σταθερής τιμής για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, καθώς οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας δεν εξελίχθηκαν όπως αρχικά είχε προβλεφθεί.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο βασικό αίτημα των αγροτών, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας πως, παρά τις επιστροφές φόρου μέσω ΑΑΔΕ, η προκαταβολική καταβολή του ΕΦΚ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο.

«Τα δύο βασικά ζητήματα του κόστους παραγωγής, το ρεύμα και το πετρέλαιο, βρίσκονται στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δημόσια διαπραγμάτευση, αλλά σε ουσιαστικό διάλογο με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Τέλος, σημείωσε ότι, αν και οι κινητοποιήσεις γίνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο για την κοινωνία, η πολιτική βούληση για στήριξη του αγροτικού κόσμου παραμένει σταθερή, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.