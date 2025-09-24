Ακυρώθηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Χίος» - Απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη

Ακυρώθηκε το προγραμματισμένο σημερινή δρομολόγιο του πλοίου «Blue Star Χίος» από Πειραιά για Ρόδο, μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο ναυτεργάτη.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής εγκλωβίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν τη συντριβή και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου τους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

«Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη», αναφέρουν.

Το τραγικό δυστύχημα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Παράλληλα, καλούν σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Η ΠΕΝΕΝ σε ανακοίνωσή της που συμμετέχει με 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στο πλοίο καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκείς ελέγχους, ενώ η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες απεγκλωβισμού και τις πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος νέος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση.

Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.