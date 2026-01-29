Ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων – Αναλυτικά ποια δεν θα πραγματοποιηθούν

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ενισχυμένων ανέμων στα πελάγη καταγράφονται αλλαγές σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά.

Ωστόσο, ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια. Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Αντίθετα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.