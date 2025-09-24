Την εκταφή της σορού του γιου του, ο οποίος ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησε την Τετάρτη ο Παύλος Ασλανίδης, με αίτημά του ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, Μαρίας Λιάνου, προκειμένου να διενεργεί έλεγχος DNA καθώς και βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι το αίτημα κατέθεσε ο συνήγορος του κ. Ασλανίδη, Ιωάννης Μαντζουράνης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για αίτημα για «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) “ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών».

Ακόμη με το ίδιο αίτημα ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του αδικοχαμένου Δημήτρη Ασλανίδη.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν ο κ. Ασλανίδης και ο συνήγορός του αναφέρουν:

«Σήμερα, την 24-9-2025, κατετέθη Αίτηση του Παύλου Ασλανίδη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ιωάννη Μαντζουράνη, ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η με αριθμό ΒΜ Φ2023/49 δικογραφία των Τεμπών μετά της με αριθμό 1/2025 Εισαγγελικής Πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρου Τσόγκα, με αίτημα την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Άλλωστε, και στο από 22-9-2025 Δελτίο Τύπου του Αρείου Πάγου, που υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, ρητώς αναφέρεται ότι: «… αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι … ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων.»