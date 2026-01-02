Αγροτικά μπλόκα: Η κίνηση στους δρόμους και οι συστάσεις στους οδηγούς

Συστάσεις προς τους εκδρομείς των εορτών, εν όψει της αυξημένης επιστροφής που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, απευθύνει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική μετακίνηση, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής, λόγω των μπλόκων των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του του Αρχηγείο, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών».

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Σε ότι αφορά την εθνική οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης στην περιοχή την Βοιωτίας, και ειδικότερα στο μπλόκο του Κάστρου και στο μπλόκο της Θήβας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, εξακολουθούν να ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές παρεμβάσεις:

Στο Κάστρο, η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. διεξάγεται ως εξής : στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή αυτής, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Ανισόπεδος Κόμβος Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτ/μου, στο δε ρεύμα προς Θεσ/νίκη, πραγματοποιείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτ/μου Α.Θ.Ε.

Στη Θήβα και ειδικότερα στην 89,835 χ/θ του αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών), η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του αυτ/μου Α.Θ.Ε.

Από την Τροχαία, εκτός από την κατά το δυνατόν σταδιακή μετακίνηση συστήνεται επιπλέον, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.