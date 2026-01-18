Αγρότες: Τη Δευτέρα στις 13:00 η συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη - Τι θα ζητήσουν οι 25+6 στο Μαξίμου

Στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί το ραντεβού αγροτών και πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων συγκρότησαν την 25μελή επιτροπή, η οποία θα προσέλθει στον διάλογο, παρουσία έξι παρατηρητών.

Μάλιστα, η συνάντηση θα γίνει με τα τρακτέρ στην άκρη, αφού ανάμεσα στις προϋποθέσεις που έθεσε η κυβέρνηση για αυτή τη συνάντηση, είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μη συμμετάσχουν πρόσωπα ελεγχόμενα ή με παραβατική συμπεριφορά. Ανοικτά είναι και τα τελωνεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεχείς συναντήσεις σε όλα τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, είχαν οι αγρότες μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να αποφασίσουν τα μέτρα που θα ζητήσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση της Δευτέρας.

Τρεις είναι κόκκινες γραμμές των αγροτών:

Η μείωση του κόστους παραγωγής.

Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών είναι ανοιχτή, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου ενώ ανοιχτή είναι επίσης η Εγνατία Οδός και τα τελωνεία.

Σε ό,τι αφορά στα μπλόκα που έχουν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να πάρουν τα τρακτέρ από τα σημεία όπου βρίσκονται, τις επόμενες ημέρες, μετά την αυριανή συνάντηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αναμονή ενώ συμπληρώνουν την πεντηκοστή μέρα της κινητοποίησής τους. Εδώ και αρκετά 24ωρα έχει δοθεί η αερογέφυρα στην κυκλοφορία και έτσι υπάρχει ακόμη μια εναλλακτική διαδρομή για όσους οδηγούς μετακινούνται με κατεύθυνση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου των τρακτέρ, η Τροχαία δεν έχει επιτρέψει - για λόγους ασφάλειας - τη διέλευση μέσα από το μπλόκο.

Τα τρακτέρ βρίσκονται δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού και θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όταν και θα επιστρέψουν στο σημείο οι εκπρόσωποι των αγροτών για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το τι ειπώθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Θα ακολουθήσουν οι γενικές συνελεύσεις όπου θα αποφασιστεί το πώς θα προχωρήσουν.

Δέκα άνθρωποι που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τη Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, θα εκπροσωπήσουν τους Θεσσαλούς αγρότες.

Σημειώνεται ότι, οι έξι παρατηρητές που θα βρεθούν στο Μαξίμου, θα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στη συνάντηση προκειμένου να καταγράφουν όλη τη συζήτηση, έτσι ώστε επιστρέφοντας στα μπλόκα τους, να έχουν μια καλή εικόνα και μια καλή καταγραφή του τι έχει ειπωθεί ώστε να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν για να παρθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.