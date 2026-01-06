Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διατηρώντας σε ισχύ τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από χθες κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Παράλληλα, για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων και επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις όσο δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Ωστόσο, σε συνέχεια αλλεπάλληλων κυβερνητικών συσκέψεων, η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών να προχωρήσει σε 48ωρο «μπλακ άουτ» της χώρας από την Πέμπτη, ήρθε δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλλει ότι «την Τετάρτη το πρωί η Κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει, ουσιαστικά, τα μέτρα, τα οποία έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών».

«Θέλουμε διάλογο, αλλά αν αρνηθούν δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε μάλιστα «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

«Θα ακούσουμε τα μέτρα. Αν μας ικανοποιήσουν, θα κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, αφού συζητήσουμε πανελλαδικά και πάρουμε αποφάσεις. Αλλιώς, έχουμε και άλλα όπλα στη φαρέτρα, όπως αποκλεισμό επ' αόριστον των εθνικών οδών και κάθοδο στην Αθήνα», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ για την Τρίτη έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, προχώρησαν στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων από τις 19:00 έως τις 23:00, ενώ κλειστό παρέμεινε και το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 20:00.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων, από τα οποία θα κριθεί αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε νέο κύκλο αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τρίκαλα: Κλιμακώνουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία με αποκλεισμούς δρόμων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό. Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα.

Η εικόνα στα μπλόκα

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου).

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής.

Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων στον Έβρο μόνο για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία.

Στα Χανιά, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια που παραμένουν στο μπλόκο για 30 μέρες. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της Εθνικής οδού και αμέσως μετά πραγματοποίησαν γενική συνεύλευση, στην οποία αποφάσισαν το κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 και για μισή ώρα. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ