Αγρότες επιχειρούν να αποκλείσουν το γραφείο του Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα

Κομβόι με τουλάχιστον 25 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο δρόμο, ωστόσο αστυνομικές κλούβες έχουν στήσει φραγμό και στις δύο πλευρές που οδηγούν στο γραφείο του κ. Τσιάρα, με την αστυνομία να μην τους επιτρέπει να περάσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει λεκτική ένταση, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Ο αποκλεισμός του γραφείου του υπουργού αποφασίστηκε χτες, Κυριακή, στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

Στο μεταξύ, κλιμακώνουν μέρα με τη μέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με περισσότερα από 20 μπλόκα να έχουν στηθεί ανά τη χώρα ενώ στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ. Συμβολικό αποκλεισμό παράπλευρων δρόμων αποφάσισαν σήμερα ενώ έχει δρομολογηθεί για την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών-Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη. Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε 65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Συγκέντρωση αγροτών της Κρήτης αναμένεται σήμερα στις 12:00, ενώ στα Χανιά ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσυγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στο Ηράκλειο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.



Στην Εγνατία Οδό, αγροτικά μπλόκα υπάρχουν στον κόμβο Νησελίου και στα Κερδύλλια, με τους αγρότες να μη δείχνουν ότι προτίθενται να κάνουν πίσω. Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήρθαν με τα τρακτέρ και τα παιδιά τους.

Στο μεταξύ, οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δυο ρεύματα στο τελωνείο.

Κ. Τσιάρας: Οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές και μέτρα ανακούφισης για τον παραγωγικό κόσμο, τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, την ίδια ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, επεκτείνοντας τα μπλόκα σε δρόμους, τελωνεία και λιμάνια.

«Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει καταβληθεί, όπως και μέρος των πληρωμών για βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και παλιές αυτόχθονες φυλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των καθυστερήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Σημείωσε ότι τα χρήματα που προηγουμένως δεν κατευθύνονταν σωστά θα διανεμηθούν υπέρ των πραγματικών αγροτών.

Ο Υπουργός επισήμανε επίσης τα μέτρα για το κόστος παραγωγής: «Για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 50% ανά δικαιούχο», ενώ τόνισε ότι τα προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση τιμολογίων και τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου «μπορούν να λυθούν μέσω συνεργασίας με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με τους αγρότες, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι «η πόρτα του διαλόγου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή. Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και σήμερα ή αύριο. Όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται». Τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί το μέσο για να βρεθούν λύσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής χωρίς περιττή ένταση.