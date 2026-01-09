Αγροτικά μπλόκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Εθνική Οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιεί η Τροχαία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) και

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555ηχ/θ (Α/Κ Λιβανατών), κίνηση στον παράδρομο του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως μέσω των Ε.Ο. Αταλάντης - Σκάλας Αταλάντης, Λιβαδειάς - Αταλάντης, στην 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς (Κόμβος Παλαιού Λεβέντη) και μέσω των Π.Ε.Ο. Λαμίας- Λιβαδειάς, Ε.Ο. Λιβαδειάς - Θηβών και Θηβών Χαλκίδας, στην 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας).

Στορεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, από την 75,500ηχ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065ηχ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω των Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Θήβα Βοιωτίας, 5ηχ/θ Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς, (διασταύρωση Καναβαρίου).

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήτοι, τα μεν επιβατικά οχήματα από Α/Κ Ριτσώνας (75,500η χ/θ) και μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, αστικών οδών Θηβών, Αμπελοχωρίου, Καναβαρίου και Μαυρομματίου, καταλήγουν στην Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς και αντίστροφα. Τα δε φορτηγά οχήματα από Π.Ε.Ο. Θηβών – Ελευσίνας και μέσω Κόμβου Ταχίου, Λεύκτρων, Καναβαρίου, Θεσπιών καιΜαυρομματίου, καταλήγουν στην Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς και αντίστροφα.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, από την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

Λαμία Φθιώτιδας,203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.(Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται επίσης εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και ειδικότερα, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, η κυκλοφορία διεξάγεται επί τόπου από τις εισόδους - εξόδους του Α/Κ Μπράλου, ενώ όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα εκτρέπονται στη ράμπα εξόδου του Α/Κ Μπράλου και στη συνεχεία κινούνται στην Ε.Ο. Θερμοπυλών - Ιτέας έως την 21η χ/θ αυτής, όπου εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς και μέσω των Ε.Ο. Λιβαδειάς - Θηβών και Θηβών - Χαλκίδας καταλήγουν στον Α/Κ Ριτσώνας.

Στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ.Ε., φορτηγών και λεωφορείων), διεξάγεται επί τόπου από τις εισόδους - εξόδους του Α/Κ Μπράλου.