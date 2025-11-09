42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.

Δεύτερος έκοψε το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, τρίτος ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 02:23:51 και τέταρτος ο Xαράλαμπος Πιτσώλης σε 02:24:02.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφού τερμάτισε τη δική του κούρσα, περίμενε στη γραμμή του τερματισμού τους συναθλητές του οι οποίοι έρχονταν πίσω του και έσπευσε να αγκαλιάσει τον Κώστα Σταμούλη από το Αγρίνιο που τερμάτισε δεύτερος, αλλά και τον Λάζλο Τάρναϊ και τον Μπάμπη Πιτσώλη που ακολούθησαν.