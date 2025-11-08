42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πλήθος κόσμου στους αγώνες των 5 χλμ. - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο (pics)

Στον παλμό του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ζει από σήμερα η Αττική. Με τους αγώνες των πέντε χιλιομέτρων ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο με χιλιάδες δρομείς να δίνουν δυναμικό παρών.

Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Μέγαρου Μποδοσάκη, με τον τερματισμό να γίνεται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ενώ ο δεύτερος (Universities Nigth Run), με την ίδια αφετηρία και τερματισμό, εκκίνησε στις 19:30.

Το διήμερο κορυφώνεται την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου 24.000 δρομείς θα διανύσουν τη διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο, ζώντας τη μαγεία του τερματισμού στο εμβληματικό στάδιο.

Οι νικητές

Η Μελίσσα Αναστασάκη με ρεκόρ διαδρομής και ο Ανδρέας Γεωργίου νίκησαν στα τα 5 χλμ. στην πρώτη κούρσα του αγωνιστικού διημέρου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Και για τους δύο αυτοί ήταν η πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση και σημειώθηκε ύστερα από ένα δυναμικό φίνις στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Για την Αναστασάκη, η νίκη της ήρθε να σφραγίσει μια εξαιρετική χρονιά, που έφερε στην ίδια πολλές αγωνιστικές επιτυχίες, σε ανώμαλο έδαφος, στάδιο και δρόμο. Με το χρόνο της, 16:24 κατέρριψε μάλιστα κατά οχτώ δευτερόλεπτα το ρεκόρ διαδρομής, που είχε η τρίτη του σημερινού αγώνα με 16.33, Ανθή Κυριακοπούλου από το 2024. Μεταξύ των δύο κοριτσιών τερμάτισε η 18χρονη συνεχώς ανερχόμενη, Ιουλιάννα Ρούσσου με επίδοση 16:29.

Λευτέρης Πετρούνιας για 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο: Θα είμαι πάντα εδώ - Έχει τεράστια σημασία

Το «παρών» στις εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο έδωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία του αθλητισμού ως μέσο ένωσης και χαράς για τον κόσμο.

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων μίλησε στο Orange Press Agency για τους λόγους που τον φέρνουν κάθε χρόνο στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού.

«Ο αθλητισμός είναι κάτι που ενώνει όλο τον κόσμο και του δίνει χαρά. Ο Μαραθώνιος είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει τεράστια σημασία στον αθλητικό χάρτη ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Αύξηση συχνότητας δρομολογίων του Μετρό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ λόγω του προγράμματος του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, που θα κορυφωθεί την Κυριακή, με τη συμμετοχή πάνω από 24.000 δρομέων, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που θα τρέξουν και τις δύο ημέρες στις 73.000.

Μάλιστα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2025

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 7-11-2025 έως την 22.00 ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06.00' ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30΄ της Κυριακής 9-11-2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08.00΄ έως την 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025.