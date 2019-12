Το τετ α τετ ελλήνων και αμερικανών για business σε ενέργεια - real estate

Του Γιώργου Φιντικάκη

Τετ -α- τετ με κορυφαία στελέχη μεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως η Citi, η Goldman Sachs, και η Nomura, θα έχουν σήμερα στη Νέα Υόρκη επιχειρηματικοί παράγοντες κορυφαίων ελληνικών ομίλων. Τουρισμός, real estate, ενέργεια, και ναυτιλία, one to one συναντήσεις πίσω από “κλειστές” πόρτες, και κυρίως το κλίμα αξιοπιστίας που αρχίζει να διαμορφώνεται υπέρ της χώρας, δίνουν το στίγμα του φετινού επενδυτικού συνεδρίου του Capital Link για την Ελλάδα.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι οι αμερικανικές επενδύσεις να φύγουν από την σφαίρα των υποσχέσεων, και να μετουσιωθούν σε πράξη, καθώς τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία συνάντησε τον Σεπτέμβριο ο Κ.Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, του μετέφεραν το έντονο ενδιαφέρον για τις εγχώριες εξελίξεις στην οικονομία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα "στόρυ" να πουλήσει, με το κόστος δανεισμού να πέφτει, την οικονομία να τρέχει με ρυθμό 2,3%, και την κυβέρνηση να έχει κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι είναι καλά προετοιμασμένη και ότι στηρίζεται σε ανθρώπους που θέλουν να αφήσουν πίσω τους έργο, παρ' ότι φυσικά έχει μπροστά ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόμο.

Το σήμα για το comeback της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη, αναμένεται να στείλουν μεταξύ άλλων η παρουσίαση του επικεφαλής της Lamda Development για το Ελληνικό στο τμήμα του συνεδρίου για τα “μεγάλα έργα που αναμένεται να μεταμορφώσουν την Ελλάδα στο μέλλον”, ενώ στο σκέλος για τον τουρισμό, ξεχωρίζει η ομιλία του Αχ. Κωσταντακόπουλου της TEMES που διαχειρίζεται το Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Στο κομμάτι της ναυτιλίας, το παρών στην εκδήλωση δίνουν κορυφαία στελέχη των Diana Shipping, Euroseas, Eurodry, όπως και ο Ν.Τσάκος της Tsakos Energy Navigation, ενώ ο κλάδος που έχει τιμητική του, είναι η ενέργεια, με παρουσία στο πάνελ των διευθυνόντων συμβούλων των ΕΛΠΕ και ΔΕΗ Αν. Σιαμίσιη και Γ.Στάσση, και την διευθύντρια επικοινωνίας και στρατηγικής μάρκετινγκ της Mytilineos Βίβιαν Μπουζάλη να παρουσιάζει σε ξεχωριστό τμήμα του συνεδρίου τον μετασχηματισμό της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

Τα στελέχη αυτά, μαζί με άλλα, και κυβερνητικούς παράγοντες όπως τους υπουργούς Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Αδ.Γεωργιάδη, Ναυτιλίας, Ι.Πλακιωτάκη, και τους υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ενέργειας Ι.Τσακίρη και Γ.Θωμά, φιλοδοξούν να στείλουν στο κοινό του συνεδρίου σαφές μήνυμα για το comeback της Ελλάδας και ότι είναι τέτοιες ευκαιρίες, ώστε το ενδιαφέρον των τελευταίων μηνών, από αμερικανικές εταιρείες, πρέπει να έχει συνέχεια.

Τους τελευταίους μήνες η εγχώρια επιχειρηματική σκηνή, όπως και η κυβέρνηση, έχουν γίνει κοινωνοί ενδιαφέροντος από πλειάδα αμερικανικών εταιρειών για ελληνικά assets, και ενώ στην αφετηρία περιμένουν μικρές και μεγαλύτερες συνεργασίες, με κορυφαίους τους τομείς τουρισμού και της ενέργειας. Πέραν της παρουσίας της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης στους υδρογονάνθρακες, αμερικανικές εταιρείες φλερτάρουν με τις επικείμενες αποκρατικοποιήσεις, καθώς και με την εξαγωγή φυσικού αερίου στον προωθούμενο πλωτό σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου LNG έξω από την Αλεξανδρούπολη.

Το κάρο των νέων αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, τραβά φυσικά, ο τουρισμός, όπου εσχάτως ανακοινώθηκαν ή ξεμπλόκαραν τέσσερα συνολικά νέα σχέδια : Η εξαγορά από την αμερικανική Blackstone έναντι 179 εκατ. ευρώ πέντε ξενοδοχείων της Lοuis στην Ελλάδα -χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες ανακαίνισης- η επέκταση της Wyndham στη Ρόδο, οι σχεδιασμοί της Hyatt, και το σύνθετο συγκρότημα (ξενοδοχείο-κατοικίες), ύψους 120 εκατ. ευρώ, της NCH Capital, στην τοποθεσία Ερημίτης της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, που παίρνει μπροστά έπειτα από επτά χρόνια φαγούρας και εμπλοκών. Σε αυτές δεν συνυπολογίζεται το αμερικανικό ενδιαφέρον για το καζίνο στο Ελληνικό, από Mohegan, και Hard Rock.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είδαμε τους τελευταίους μήνες μια διπλή επενδυτική κίνηση στο χώρο της τεχνολογίας. Την πρόθεση της Cisco να επενδύσει 10-12 εκατ ευρώ για την δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, και την απόφαση του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer να επιλέξει επίσης τη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία ενός εκ των έξι συνολικά εργαστηριακών κέντρων (digital hubs) που προγραμματίζει παγκοσμίως.