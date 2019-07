Κυβερνοεπίθεση στην Capital One - Διαρροή χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Capital One, αμερικάνικη εταιρεία έκδοσης πιστωτικών καρτών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς όπως ανακοίνωσε, διέρρευσαν οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης 140.000 ανθρώπων αλλά και 80.000 αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ, σε κίνδυνο βρέθηκαν ένα εκατομμύριο αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης από τον Καναδά. Συνολικά, η Capital One ανέφερε ότι «το γεγονός αυτό επηρέασε περίπου 100 εκατομμύρια άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 6 εκατομμύρια στον Καναδά».

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι για την επίθεση έχει συλλάβει μία 33χρονη πρώην εργαζόμενη εταιρείας λογισμικού του Σιάτλ. Πρόκειται για την Πέιτζ Τόμσον, η οποία κατηγορείται για απάτη.

«Παρότι χαίρομαι για το γεγονός ότι ο δράστης έχει συλληφθεί, λυπάμαι βαθύτατα για αυτό που συνέβη», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capital One, Ρίτσαρντ Φέρμπανκ. «Ζητώ ειλικρινά συγνώμη για την απόλυτα κατανοητή αναστάτωση που προκάλεσε ότι το συμβάν και είμαι αποφασισμένος να το διορθώσω».

Η τράπεζα εκτιμά ότι το χακάρισμα θα κοστίσει στην εταιρεία περίπου 100 - 150 εκατομμύρια δολάρια το 2019.

