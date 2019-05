Τα So Easy Education έγιναν χρυσά

Το Μοναδικό Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης «The Knowledge Hub» από τα Sο Easy Education απέσπασε ακόμα μία σημαντική διάκριση με τη «χρυσή» βράβευσή του στην κατηγορία Καινοτομία Διδασκαλίας, στο πλαίσιο των Education Leader Awards, μια πρωτοβουλία της εταιρείας Boussias Communications.

Με ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 250 εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα Education Leaders Awards 2019 powered by RDC Informatics. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η εκπαιδευτική κοινότητα ανέδειξε εκείνες τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες που είναι σε θέση να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση, χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Education Leaders Awards 2019 ήταν και φέτος η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την Κριτική Επιτροπή συνέθεσαν εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων.

Ο κ. Δημήτρης Ραμαντζάς, Co Founder & Partner του ομίλου So Easy Education, παρέλαβε το βραβείο τονίζοντας τα εξής: «H εκπαίδευση είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που πρέπει και μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Στα So Easy Education δε σταματάμε ποτέ να εξελισσόμαστε. Καθημερινή μας έμπνευση αποτελούν οι 12,000 σπουδαστές μας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτό το βραβείο και την ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία που πήραμε. Για μας είναι ένα ακόμα όπλο για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να μεγαλώνουμε επιτυχημένους ανθρώπους μέσα στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα».

Tα So Easy Εducation με 25 χρόνια εμπειρίας σε Ελλάδα και Κύπρο, πρωτοπορούν εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους που βασίζονται στη βιωματική μάθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η απόλυτη πρακτική και συναισθηματική εξοικείωση των σπουδαστών με την πληροφορία στην πράξη. Μέσα από εξειδικευμένες αποκλειστικές μεθόδους που βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, περισσότεροι από 12,000 σπουδαστές ετησίως αναπτύσσουν πολύπλευρες δεξιότητες του 21ου αιώνα από τα 4 τους χρόνια και χωρίς όρια μέχρι και μετά την ενηλικίωσή τους.

Η δράση των So Easy Εducation γίνεται μέσα από 3 ξεχωριστά εξειδικευμένα brands με μακρόχρονη εμπειρία το καθένα: Το So Easy με 25 χρόνια πορείας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και διδασκαλία σε 9 γλώσσες, το Εasy Win.net με 20 χρόνια πορείας στην ψηφιακή εκπαίδευση και το ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ με 30 χρόνια παρουσίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

O όμιλος εκπαιδευτηρίων So Easy Education ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα περιλαμβάνει 91 παραρτήματα σε Ελλάδα και Κύπρο.