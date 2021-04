Public Events Go Social: Οι εκδηλώσεις Απριλίου στο #PublicEventsGoSocial

Το Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις διαδικτυακές εκδηλώσεις #PublicEventsGoSocial και τον μήνα Απρίλιο, κάνοντας τα απογεύματά μας πιο δημιουργικά! Διαδραστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται ξανά ζωντανά στις οθόνες μας. Όλες οι εκδηλώσεις μεταδίδονται μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube. Φυσικά, το βιβλιοφιλικό κοινό μπορεί να μοιράζεται τα σχόλιά του για τα βιβλία που διάβασε, ή να αναζητήσει κριτικές για νέους τίτλους βιβλίων στο bookfriends.gr, το μεγαλύτερο site με βιβλιοκριτικές αναγνωστών στην Ελλάδα, που πλέον συγκεντρώνει περισσότερες από 50.000 κριτικές.

Παρακάτω οι εκδηλώσεις αναλυτικά:

«Μια νύχτα του Αυγούστου» Victoria Hislop (Εκδόσεις Ψυχογιός)

Τρίτη 20/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Την Τρίτη 20/4 στις 19.00 υποδεχόμαστε την Victoria Hislop. Η συγγραφέας θα παρουσιάσει το νέο της μυθιστόρημα «Μια νύχτα του Αυγούστου», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός και αποτελεί συνέχεια του πρώτου μυθιστορήματός της, «Το νησί». Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Λέχου και Αλέξανδρος Λογοθέτης. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

«Το μεγάλο βιβλίο της θάλασσας», Yuval Zommer (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

Πέμπτη 22/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Γης το Public, οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος, η περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue και το online περιοδικό για το παιδικό βιβλίο Κόκκινη Αλεπού, μας προσκαλούν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα θαλάσσια πλάσματα και την προστασία τους. Θα συνομιλήσουν ο συγγραφέας και εικονογράφος Yuval Zommer, εμπνευστής της αγαπημένης σειράς των Μεγάλων Βιβλίων, η Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια της All For Blue, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και ιδρύτρια του kokkinialepou.gr, Ζωή Κοσκινίδου. Επιπλέον, μπορούμε να συνεισφέρουμε στο έργο της οργάνωσης Αll for blue, αγοράζοντας ένα από τα προϊόντα τους allforblue.org. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

«Στις 7 κορυφές», Χριστίνα Φλαμπούρη (Εκδόσεις Πατάκη)

Παρασκευή 23/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη μας προσκαλούν την Παρασκευή στις 18.30 στην παρουσίαση του βιβλίου «Στις 7 κορυφές» της Χριστίνας Φλαμπούρη. Η ορειβάτισσα Χριστίνα Φλαμπούρη μαζί με τη συγγραφέα Μαρία Ρουσάκη θα μας διηγηθούν μια ιστορία δύναμης, μια ιστορία για το πώς μπορούμε να φτάνουμε όλα και πιο ψηλά, μέσα το βιβλίο τους «Στις 7 κορυφές», Εκδόσεις Πατάκη. Φτάνοντας όλο και πιο ψηλά, αρπάζοντας κομμάτια ουρανού, η μικρή Χριστίνα ξεπερνά τους φόβους της και διαπιστώνει πως γίνεται να είναι πιο δυνατή. Μια αληθινή ιστορία σαν αλληγορικό παραμύθι, βασισμένη στην κατάκτηση των ψηλότερων κορυφών των 7 ηπείρων από την Ελληνίδα ορειβάτισσα Χριστίνα Φλαμπούρη. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.