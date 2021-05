Πώς η Πλαίσιο «κατατρόπωσε» την πανδημία

Τα κλειδιά που έδωσαν στην Πλαίσιο τη νίκη στη μάχη της πανδημίας

Σε μια χρονιά κατά την οποία η πανδημία δοκίμασε τις αντοχές των ομίλων της λιανικής και η υγειονομική κρίση προκάλεσε αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομίας, η Πλαίσιο κατάφερε όχι μόνο να «πιάσει» τους ετήσιους στόχους της, αλλά και να τους ξεπεράσει κατά πολύ. Κλειδί των αξιοσημείωτων επιδόσεων του ομίλου, τα υψηλά αντανακλαστικά στις νέες συνθήκες της αγοράς, οι επενδύσεις σε νέες υποδομές, η επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων, η αξιοπιστία αλλά και η μακρόπνοη, πολυκαναλική στρατηγική του Γιώργου και Κώστα Γεράρδου που έφερε τους «καρπούς» την κατάλληλη στιγμή.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε για το 2020 η Πλαίσιο, είναι ότι παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων από το 2007! Κάτι που σημαίνει ότι η εταιρική στρατηγική ήταν «έτοιμη για όλα». Και μάλιστα από καιρό. Η παράμετρος αυτή συνοδεύει το σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 μέσα στο οποίο η Πλαίσιο κατάφερε να σημειώσει μεγέθυνση των πωλήσεων κατά 11,8% και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 20%, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα έμειναν κλειστά για 3 μήνες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2020 - 31.12.2020, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι πωλήσεις της εταιρείας εκτινάχθηκαν από τα 317,1 στα 354,6 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε επαύξηση της ταμειακής ρευστότητας κατά περίπου € 20 εκ. στα € 58 εκ. και εκτίναξη των καθαρών διαθεσίμων μετά το δανεισμό στα περίπου € 40 εκ., σχεδόν στα μισά της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης.

Το αποτέλεσμα αυτό, δεν ήρθε βέβαια τυχαία. Στην αγορά, είναι γνωστή, η έμφαση την οποία έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η Πλαίσιο στην ψηφιακή της μετεξέλιξη, επενδύοντας προσεκτικά, αλλά στρατηγικά στο e-shop της εταιρείας, αλλά και ολόκληρο το σύστημα των πωλήσεων εξ’ αποστάσεως. Έτσι, όταν οι έκτακτες συνθήκες «χτύπησαν» την πόρτα της αγοράς, η εταιρεία ήταν απόλυτα έτοιμη να «απαντήσει».

Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο 2020, αξιοποιώντας τις υποδομές της, εξυπηρέτησε 6.500.000 κλήσεις από το τηλεφωνικό κέντρο της. Την ίδια περίοδο «δέχθηκε» 52.000.000 επισκέψεις στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, Plaisio.gr, ενώ έχοντας επενδύσει έξυπνα στα logistics, πέτυχε 1.500.000 παραδόσεις. Έτσι, εκτός από την εξυπηρέτηση του πελατολογίου της, κατάφερε να κερδίσει άλλους 350.000 νέους πελάτες.

Την ίδια περίοδο αποδείχθηκε και η ορθότητα της επιλογής του management να «ανοιχτεί» στην αγορά των οικιακών συσκευών, καθώς για το Β’ εξάμηνο του 2020 για το οποίο υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, σημειώθηκε εκτόξευση των πωλήσεων, με ρυθμό ανάπτυξης 80%!

Οι ισχυρές επιδόσεις του 2020, οφείλονται βέβαια και στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, γνωστό για την υψηλή του εξειδίκευση. Ως καθαρά ανθρωποκεντρική εταιρία, η «Πλαίσιο» γνωρίζει πολύ καλά πως η πραγματική πρόοδος έρχεται μέσα από την εξέλιξη του προσωπικού. Και ακόμα και εν μέσω πανδημίας, οι άνθρωποι της «Πλαίσιο» άδραξαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους, αναλαμβάνοντας, μάλιστα, ακόμα πιο υπεύθυνους ρόλους εντός της εταιρίας. Μέσα στο 2020 η εταιρεία κατέγραψε 46.812 «ώρες» ψηφιακής εκπαίδευσης ενώ 60 συνεργάτες της εξελίχθηκαν και ανέλαβαν υψηλότερη θέση.

Το ρόλο του παράγοντα «άνθρωπος» για την εταιρεία επεσήμανε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, Γεώργιος Γεράρδος, ο οποίος σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2020 ανέφερε: «Η νέα πραγματικότητα, μας οδήγησε στο να επενδύσουμε στην πολυδιάστατη γνώση των ανθρώπων μας, αφού αξιοποιήσαμε μεγάλο μέρος του κόσμου μας από τα καταστήματα, αντί αναστολής, σε άλλα κανάλια κι έτσι όχι μόνο αντιμετωπίσαμε την αυξημένη ζήτηση αλλά στηρίξαμε τη στρατηγική multichannel που ήδη μετράει 25 χρόνια στην Πλαίσιο».

Τα κλειδιά της επιτυχημένης στρατηγικής της Πλαίσιο, ανέλυσε ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Γεράρδος: «Σημασία έχουν οι επενδύσεις σε σοβαρές logistics και e‐commerce υποδομές, η αξιοπιστία στις παραδόσεις και σε κάθε υπόσχεση προς τον πελάτη, η ευελιξία και η ταχύτητα αντίδρασης που έχει η εταιρική ομάδα».

Το Πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό: μια εταιρεία που ανέκαθεν επένδυε σε σοβαρές τεχνολογικές και logistics υποδομές, που έχει εμμονή με την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία προς τον πελάτη και ελαφριές εταιρικές δομές, με εύφλεκτα και ουσιαστικά αντανακλαστικά. Αυτός είναι κι ο λόγος των καλών αποτελεσμάτων: Αύξηση πωλήσεων, με αιχμή του δόρατος την αυξημένη ζήτηση για τεχνολογία λόγω τηλε‐εργασίας και τηλε‐εκπαίδευσης, αξιοσημείωτη αύξηση νέων πελατών και σημαντική αύξηση πωλήσεων οικιακών συσκευών, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Έτσι, όπως προσέθεσε ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, το 2020, σε μια χρονιά που ο κλάδος της λιανικής πέρασε μέσα από πρωτόγνωρες αλλαγές, «η ηγετική θέση της Πλαίσιο στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων συμπληρώθηκε από την ισχυρή βελτίωση των πωλήσεων στις μικρές επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές».

Χάρη στην υψηλή κατάρτιση, την ετοιμότητα και την ψηφιακή λειτουργία, δεν κατάφερε η πανδημία να εμποδίσει καμία από τις δραστηριότητες της Πλαίσιο, η οποία όχι μόνο συνέχισε τις ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης που είχε ήδη προγραμματίσει αλλά δημιούργησε και περαιτέρω ευκαιρίες για να ενισχύσει τον σημαντικό πυλώνα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

- Στο πλαίσιο στήριξης της τηλε-εκπαίδευσης προχώρησε σε δωρεά tablet σε 87 σχολεία ακριτικών και δύσκολα προσβάσιμων περιοχών τον περασμένο Μάιο

- Δημιούργησε την πρώτη STEM Library σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, μία αίθουσα εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM (Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά) και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) υλικό, για χειροτεχνίες και κατασκευές.

- Δημιούργησε την ομάδα αγωνιστικής Ρομποτικής Plaisiobots, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από παιδιά συνεργατών της εταιρείας και απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής.

Από το 1969 μέχρι σήμερα, το όνομα της Πλαίσιο έχει ταυτιστεί με την τεχνολογία, την πρωτοπορία και την εξέλιξη, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε ηγετική θέση, ως η πιο υγιής επιχείρηση του κλάδου.

Από τα 12 τ.μ. του καταστήματος της οδού Στουρνάρη, το 1969, στα σημερινά 22.500 τ.μ. του υπερσύγχρονου κέντρου logistics στη Μαγούλα, η Πλαίσιο, μία 100% ελληνική επιχείρηση, έχει διανύσει μισό αιώνα λειτουργίας, διαδραματίζοντας ρόλο “leader” στην ελληνική αγορά. Με 24 καταστήματα και service points σε όλη την Ελλάδα, περισσότερους από 180 εξειδικευμένους τεχνικούς, πάνω από 1500 εργαζόμενους και τζίρο που ξεπερνά σταθερά πλέον τα 300 εκατ. ευρώ.