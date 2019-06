Νέος πρόεδρος ο Ν. Μπακατσέλος

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εξελέγη ο Νίκος Μπακατσέλος, όπως γνωστοποίησε το ίδιο το Επιμελητήριο με ανάρτηση στο Twitter.

Ο κ Μπακατσέλος διαδέχεται στην προεδρία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου τον Σίμο Αναστασόπουλο, ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τον συγχαίρει για την εκλογή του.

Με την ευχή «καλή αρχή» στα ελληνικά, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ εξέφρασε επίσης τα εγκάρδια συγχαρητήρια του στον Νίκο Μπακατσέλο για την εκλογή του.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Πάιατ σημειώνει πως δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος να χτίσει πάνω στην πρωτοποριακή δουλειά του προκατόχου του, Σίμου Αναστασόπουλου, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών εμπορικών δεσμών.

Hearty congratulations to @NBakatselos on election as @AmChamGr President. No better person to build on pioneering work of his predecessor @simos_a in growing US-Greece commercial ties. He’s already been a strong partner & advocate in Northern Greece and @USATIF_2018. Καλή αρχή! https://t.co/TI9i6gqXhy