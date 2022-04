Καλώς ήρθατε στο βασίλειο του Έλον Μασκ

Η συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως του facebook και του twitter, κρατάει εδώ και χρόνια. Τα λεγόμενα social media, αποτελούν ένα ολάνθιστο κήπο, στον οποίο φυτρώνουν με ιδιαίτερη ευκολία τα ζιζάνια των «ψεύτικων ειδήσεων» ή «fake news», της «ρητορικής μίσους» ή «hate speech», της «προπαγάνδας» και της «χειραγώγησης της κοινής γνώμης» ή «social manipulation». Υπάρχουν δυο βασικές σχολές στην αντίληψη για το τι είναι τα social media και για το αν έχουν δικαίωμα να λογοκρίνουν τους χρήστες τους. Ανήκουν τα social media, στην κατηγορία των εκδοτών που είναι υπεύθυνοι για όλα όσα αναρτώνται στο περιβάλλον τους, έχοντας το δικαίωμα να καθορίζουν το τι δημοσιεύεται και τι όχι;

Ή μήπως τα social media είναι κάποια ανοικτά «καφενεία» στα οποία ο καθένας μπορεί να πάει και να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του, έχοντας την ποινική ή αστική ευθύνη αυτών που αναρτά; Οι ιδιοκτήτριες εταιρείες, είναι απλοί διαχειριστές, που σκέφτονται με βάση τα οικονομικά μεγέθη τους, ή επιτελούν κάποιας μορφής κοινωνικό έργο; Τα social media, έχουν να λογοδοτήσουν απέναντι στους μετόχους τους ή απέναντι στους χρήστες τους;

Τον αγώνα κατά των social media είχε ξεκινήσει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με καταγγελίες περί του αποκλεισμού του. O Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε στην ίδρυση του δικού του ψηφιακού μέσου κοινωνικής δικτύωσης, του “Truth Social”, το οποίο προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες του.

Την σκυτάλη του αγώνα «υπέρ της ελευθερίας» στα social media, είχε λάβει ακολούθως ο Έλον Μασκ, ο οποίος αντί να ιδρύσει μια νέα εταιρεία, αποφάσισε να προβεί σε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους του twitter, για να αγοράσει τις μετοχές τους, να βγάλει την εταιρεία από τη Wall Street ώστε να μη έχει να λογοδοτεί σε άλλους μετόχους και να επαναφέρει όπως διακηρύττει, την ελευθερία στα social media.

Τι σημαίνει η έξοδος του twitter, από την Wall Street;

Η έξοδος της μετοχής του Twitter εκτός Wall Street, σημαίνει ότι ο Έλον Μασκ, θα έχει μια εταιρεία, που θα του ανήκει κατά 100% και που θα λογοδοτεί στον εαυτό του και μόνο. Και ο ίδιος σαν μοναδικός μέτοχος θα θέσει τις αρχές, καθώς και τους στόχους, για το νέο twitter. Αν θα δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στα κέρδη ή στο νέο «ιδεολογικό πλαίσιο» λειτουργίας του twitter. Θα πρέπει να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα αποπληρώσει τα δάνεια, μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκε για να εξαγοράσει τους υπόλοιπους μετόχους.

Διότι οι χρηματοδότες του, ενδιαφέρονται για την απόδοση των κεφαλαίων τους και όχι για την «ελευθερία» στα social media. Όμως το twitter, δεν έχει κέρδη. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι για το δάνειο, έχει βάλει σαν ενέχυρο μετοχές της Tesla, γεγονός που έχει προβληματίσει τους μετόχους της εταιρείας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Βέβαια, αρκετοί αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων, δεν αποκλείουν επάνοδο του twitter στη Wall Street, στο προσεχές μέλλον, μέσω ενός νέου ΙΡΟ, με δεδομένη τη λατρεία του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, στο πρόσωπο του Έλον Μασκ, με σκοπό την αποπληρωμή αυτών των δανείων.

Ελευθερία ή ασυδοσία στο twitter;

Μπορεί στις δηλώσεις του ο Έλον Μασκ, να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία έκφρασης και να προσδιορίζει τον εαυτό του σαν υπερασπιστή της απόλυτης ελευθερίας του λόγου, χωρίς όρια. Και να υποστηρίζει, ότι το Twitter λειτουργεί de facto, ως η πλατεία της πόλης, οπότε η αποτυχία τήρησης των αρχών της ελευθερίας του λόγου, υπονομεύει θεμελιωδώς τη Δημοκρατία. Ωστόσο ο ίδιος έχει κάνει κατάχρηση του βήματος του twitter. Άλλες φορές εξαγγέλλοντας νέα για την Tesla, που είχαν προκαλέσει την επέμβαση της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και άλλες φορές υποστηρίζοντας κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, το Dogecoin και το Shiba Inu, μέσω της ανάρτησης χρησμών ή εικόνων. Γενικότερα, οι αναρτήσεις στο twitter, έχουν αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια του Έλον Μασκ, στη δημιουργία χρηματιστηριακών υπεραξιών και στη χειραγώγηση των αγορών.

Η χειραγώγηση των επενδυτικών εργαλείων και η SEC

Ο φόβος ότι είναι πολύ πιθανόν ο Έλον Μασκ να χρησιμοποιήσει το twitter στο παιχνίδι των υπεραξιών είναι ορατός. Διότι προς το παρόν, η εξαγορά με οικονομικούς όρους δεν έχει νόημα, οπότε οι εποπτικές αρχές αναζητούν το τι υπάρχει, πίσω από τη κουρτίνα.

Με περιουσία άνω των $270 δισ., αν ήθελε, θα μπορούσε να εξαγοράσει με ίδια κεφάλαια το twitter, χωρίς την ανάγκη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Κατέβαλε $44 δισ. για μια εταιρεία, που έχει κύκλο εργασιών στα $5 δισ. και ζημίες ύψους $221 εκατ. Για μια εταιρεία στην οποία δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί πλέον την προοπτική των υπεραξιών και την πιθανολόγηση μελλοντικών κερδών.

Όταν στο μακρινό 1995 ο Έλον Μασκ, ξεκινούσε την επιχειρηματική του διαδρομή ιδρύοντας την Zip2, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο δρόμος του θα ήταν αυτός της καινοτομίας και των υπεραξιών. Το 1999 η Compaq εξαγόρασε την Zip2 για $307 εκατ. Ακολούθως ίδρυσε την X.com που μεταμορφώθηκε στη PayPal και την οποία εξαγόρασε η eBay για $1,5 δισ. Ακολούθως ίδρυσε την SpaceX και την Tesla.

Τον Αύγουστο του 2018, είχε ανακοινώσει μέσω twitter, ότι θα «έβγαζε» την Telsa από τη Wall Street, έχοντας εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια. Ωστόσο το σχέδιο αυτό δεν προχώρησε, η SEC άσκησε δίωξη κατά του Μασκ για χρηματιστηριακή απάτη, που οδήγησε σε πτώση της μετοχής της. Μέσα στο 2021, προέβη σε μια σειρά από αντιφατικές δηλώσεις σε σχέση με τη χρήση bitcoin για τις εμπορικές συναλλαγές της Tesla, γεγονός που επίσης οδήγησε σε μια σειρά από έντονες διακυμάνσεις της Tesla και του bitcoin. Ακολούθησαν οι αναρτήσεις στο twitter, με φωτογραφίες για τα κρυπτονομίσματα Dogecoin και το Shiba Inu, που χάρισαν κέρδη αλλά και ζημίες, στους φανατικούς οπαδούς των cryptos.

Για την ιστορία να αναφέρουμε και το project του Hyperloop του 2013, όταν ο Έλον Μασκ, υποστήριζε τη δημιουργία ενός «αγωγού» που θα αντικαθιστούσε την υπερταχεία σιδηροδρομική γραμμή από το Λος Άντζελες μέχρι το Σαν Φρανσίσκο. Ένα project που εγκαταλείφθηκε στη μέση. Οπότε είναι φυσικό οι εποπτικές αρχές να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στο twitter, αφού αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό χειραγώγησης κάθε είδους επενδυτικών εργαλείων και προϊόντων.

Οι φανατικοί οπαδοί του Έλον Μασκ, αποδέχονται την άποψη ότι o ήρωας τους, δεν αγοράζει το twitter για να αποκομίσει κέρδη, αλλά για να συνεισφέρει στη νέα ψηφιακή εποχή, στην ελευθερία της έκφρασης και στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Η SEC από τη πλευρά της, αλλά και ο Λευκός Οίκος, έχουν τα ραντάρ τους ανοικτά, για να αντιμετωπίσουν όλα τα ενδεχόμενα. Διότι στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε ένα πολυδισεκατομμυριούχο που αγοράζει «δύναμη», με σκοπό την προστασία του πλούτου του, ενώ ταυτόχρονα αποφασίζει μόνος του, δίχως να λογοδοτεί σε κανέναν για τον τρόπο που θα επικοινωνούν τα εκατομμύρια των χρηστών του twitter.

Και η ιστορία είναι γεμάτη από απτά δείγματα γραφής, των αποτελεσμάτων της σύγκρουσης κράτους - επιχειρηματιών, για τον έλεγχο αυτής της «άυλης» δύναμης. Διότι το κράτος, με μεγάλη ευκολία μπορεί να αλλάξει ξαφνικά τους όρους του παιχνιδιού, αν νοιώσει ότι θα απωλέσει την κυριαρχία του και τη δύναμη του.



Ένα σύντομο χρονικό της επέλασης του Μασκ προς το Twitter

Η ανθεκτική συμπεριφορά της μετοχής της Twitter (TWTR NYSE) από την αρχή του χρόνου, σε σχέση με τους χρηματιστηριακούς δείκτες και τις υπόλοιπες τεχνολογικές μετοχές, εξηγήθηκε την 4η Απριλίου, όταν ο Έλον Μασκ γνωστοποίησε πως είχε αγοράσει περίπου το 9,2% των μετοχών της εταιρείας, από το τέλος του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Η σχετική γνωστοποίηση έδωσε φτερά στην μετοχή της εταιρείας που σε μία ώρα ανέβηκε από τα 40 μέχρι τα 50 δολάρια. Σχεδόν έναν μήνα μετά, η μετοχή της Twitter βρίσκεται λίγο παραπάνω από τα 50 δολάρια αλλά η κατάσταση στην εταιρεία έχει αλλάξει άρδην. Αφού ο Μασκ στην αρχή μας μπέρδεψε με αρκετές αμφιλεγόμενες κινήσεις του, τελικά αποφάσισε να προχωρήσει πολύ περισσότερο και υπέβαλε μία ανεπίσημη πρόταση εξαγοράς της εταιρείας, με τίμημα 54,20 δολαρίων/μετοχή σε μετρητά. Παρά τον γενικό σκεπτικισμό για την σοβαρότητα της πρότασης και κυρίως τον τρόπο χρηματοδότησης της προσφοράς, ο Μασκ τελικά όχι μόνο παρουσίασε αξιόπιστα χρηματοδοτικά σχέδια αλλά έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πως η εξαγορά της εταιρείας με τίμημα 54,20 δολαρίων/μετοχή και η έξοδός της από το χρηματιστήριο είναι η καλύτερη επιλογή για την επιχείρηση.

Ο τρόπος χρηματοδότησης και τα βασικά στοιχεία της πρότασης

Η χρηματοδότηση της πρότασης έχει τρία σκέλη. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας θα καταβάλει εξ ιδίων 21 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Με δεδομένο πως, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπολογισμούς του Bloomberg, ο ίδιος δεν διαθέτει αυτή την στιγμή πάνω από 3 δις δολάρια σε μετρητά, η αγορά αναρωτιέται πως θα βρει τα υπόλοιπα 18 δις. Πιθανώς να πουλήσει μερικές μετοχές Tesla, ίσως να ρευστοποιήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει κάποια από τα, απροσδιόριστης αξίας, κρυπτονομίσματά του. Μία άλλη εκδοχή λέει πως ένα μέρος αυτού του ποσού θα καταβάλλουν άλλοι επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις. Η επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, επικεφαλής ευρύτερου σχήματος, θα δανείσει 13 δις δολάρια στην εταιρεία που θα συστήσει ο Μασκ για την εξαγορά της Twitter. Αυτός ο δανεισμός θα βαρύνει εν τέλει την ίδια την Twitter και θα φέρει ένα αρκετά υψηλό επιτόκιο. Τέλος, ο Μασκ θα δανειστεί προσωπικά, πάλι από χρηματοδοτικό σχήμα υπό την Morgan Stanley, 12,5 δις δολάρια με εγγύηση μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla.

Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να έχουν, ανά πάσα στιγμή, χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον πενταπλάσια από το ύψος του δανείου, δηλαδή πάνω από 62,5 δις δολάρια. Οι αριθμοί αυτοί είναι κατά προσέγγιση, και μπορεί να αλλάξουν προς το χαμηλότερο στην περίπτωση που κάποιοι μέτοχοι της Twitter αποφασίσουν να μην πουλήσουν τις μετοχές τους στον Μασκ αλλά προτιμήσουν να παραμείνουν μέτοχοι της εταιρείας (αυτό είναι λίγο πολύπλοκο αλλά μάλλον γίνεται). Στην περίπτωση αυτή, τα απαιτούμενα χρήματα θα είναι λιγότερα. Αν π.χ. ο Τζακ Ντόρσεϋ, ο συνιδρυτής της Twitter, κρατήσει τις μετοχές του, που αξίζουν περίπου 1 δισ. δολάρια, ο Μασκ θα χρειαστεί χρηματοδότηση ισόποσα μειωμένη. Αυτή την στιγμή, δεν φαίνεται πως η εξαγορά θα βρει εμπόδια από τις ρυθμιστικές αρχές και η ολοκλήρωσή της αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή μέσα στην χρονιά, λογικά σε μερικούς μήνες από τώρα.

Ποια είναι άραγε τα σχέδια του Μασκ για την επιχείρηση;

Ελάχιστοι πρέπει να γνωρίζουν τα σχέδια του μεγάλου επιχειρηματία για την Twitter. Πιθανολογούμε πως οι χρηματοδότες της πρότασης εξαγοράς θα έχουν ήδη πάρει μία γεύση, καθώς μας είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε πως θα δανείσουν στον Μασκ τόσα χρήματα απλά και μόνο επειδή είναι καλός τους πελάτης. Από τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν στον οικονομικό ηλεκτρονικό Τύπο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα επιστροφής στην εταιρεία του συνιδρυτή και μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου Τζακ Ντόρσεϋ, με τον οποίον ο Μασκ έχει πολύ καλές σχέσεις. Πολύ πιθανή θεωρείται η αντικατάσταση του Παράγκ Αγκραβάλ, τωρινού διευθύνοντος συμβούλου, και των περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ένα άλλο μυστήριο έχει σχέση με το αν ο Μασκ θα θελήσει να ασχολείται καθημερινά με την διοίκηση της εταιρείας, ή θα ορίσει κάποιον τοποτηρητή.

Όσον αφορά στις αλλαγές στην λειτουργία του δικτύου, ο Μασκ έχει αναφέρει πάρα πολλές σχετικές ιδέες το τελευταίο διάστημα. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάποιες από αυτές, θα διαλέγαμε την προσπάθεια εκδίωξης των λογαριασμών πίσω από τους οποίους κρύβονται μηχανήματα και την πιθανότατη αλλαγή του μηχανισμού ελέγχου της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Πάντως, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κινείται επιχειρηματικά ο Μασκ, υποθέτουμε πως δεν θα αργήσουμε να μάθουμε τα σχέδιά του από την στιγμή που θα αναλάβει την διοίκηση, ο ίδιος ή οι αντιπρόσωποί του.

Όσον αφορά στα όσα λέγονται για την πιθανή επιθυμία του να δημιουργήσει μία «αυτοκρατορία» στον χώρο της ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, μας ακούγονται λίγο υπερβολικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μία νέα επιθετική κίνηση την στιγμή που θα είναι ήδη ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Twitter (με ή χωρίς μειοψηφικούς μετόχους), θα είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει τις συμπληγάδες των εποπτικών αρχών.

Μία γρήγορη σύγκριση της πορείας της μετοχής της Twitter με αυτήν της Tesla από την εποχή που η Twitter μπήκε στο χρηματιστήριο, είναι ενδεικτική της χαώδους διαφοράς των αποδόσεών τους, παρά το γεγονός πως και οι δύο επιχειρήσεις είναι από τις πιο γνωστές παγκοσμίως. Οι μέτοχοι της Twitter θα ονειρευόντουσαν συχνά τα τελευταία χρόνια τον ερχομό ενός χαρισματικού επιχειρηματία σαν τον Μασκ στην διοίκηση της εταιρείας τους. Τελικά τα όνειρά τους δεν θα πραγματοποιηθούν, αφού όσο καλά και να πάει η επιχείρηση μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι παλαιοί μέτοχοι θα μείνουν με τον καημό, καθώς η εταιρεία θα βρίσκεται πια εκτός χρηματιστηρίου.

Οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες

Τα τελευταία 24ωρα το παγκόσμιο ενδιαφέρον μονοπωλεί η είδηση για την εξαγορά του Twitter αντί 44 δισ. δολαρίων, από τον Έλον Μασκ. Ωστόσο ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία χτίζει μεθοδικά κάτι παραπάνω από μια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Στην πραγματικότητα δείχνει ότι θέλει να θέσει τις βάσεις για έναν κόσμο που θα μοιάζει περισσότερο σε αφήγημα του Ισαάκ Ασίμωφ ή του Άρθουρ Κλάρκ και λιγότερο στο τι θα αναμέναμε από τη γραμμική εξέλιξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Tesla, Space X, Boring Company και Neuralink συνιστούν το «σχέδιο» του Έλον Μασκ για το μέλλον.

Tesla

Αν και δεν είναι ο ιδρυτής της, όπως πολλοί πιστεύουν, η εξαγορά της Tesla από τον Έλον Μασκ το 2004 αποτέλεσε στην πραγματικότητα την ιδρυτική πράξη για το επόμενο κεφάλαιο της αυτοκίνησης. Με συνολικές πωλήσεις 936.222 οχημάτων το 2021, η Tesla έχει υποχρεώσει τους παραδοσιακούς παίκτες της αυτοκινητοβιομηχανίας να στρέφονται ο ένας μετά τον άλλο στην ηλεκτροκίνηση.

Ουσιαστικά η Tesla είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, όχι μια απλή αυτοκινητοβιομηχανία. Και αυτό γιατί δημιουργεί λογισμικό, «τόνους» λογισμικού, πάνω στο οποία πατάνε τα μοντέλα της. Το λογισμικό είναι η ουσία του μοναδικού συστήματος infotainment, της εμπειρίας χρήστη και των λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας, η οποία έχει εφαρμόσει over-the-air ενημερώσεις εδώ και χρόνια.

Space X

Από τη στιγμή που η διαστημική εξερεύνηση έγινε πραγματικότητα, το 1957, πέρασαν αρκετές δεκαετίες μέχρι να καταστεί «ιδιωτική» υπόθεση, σπάζοντας τα δεσμά των κρατικών φορέων μεγάλων δυνάμεων.

H «αμείλικτη», όπως έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές, τεχνολογία της Space X άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού. Όταν η NASA ανέθεσε στις Boeing και SpaceX συμβόλαιο αξίας 3,1 δισ. στο πλαίσιο του προγράμματος Commercial Crew για την ανάπτυξη ενός νέου διαστημικού σκάφους, κανένας δεν ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με έλεγχο που διεξήγαγε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος και η Planetary Society, η τιμή ανά θέση που προσφέρει η SpaceX, είναι μακράν πιο ανταγωνιστική από όλα τα προηγούμενα προγράμματα, ακόμη και από το «φθηνό» Soyuz.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα Apollo είχε κόστος ανά θέση αστροναύτη 390 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το Διαστημικό Λεωφορείο έφτανε τα 170 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, το κόστος ανά θέση στο Crew Dragon συμπιέστηκε στα 55 εκατομμύρια δολάρια.

Boring Company

Μόλις πριν μια εβδομάδα, η Boring Company πέτυχε έναν ακόμη γύρο χρηματοδότησης ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων, για το μεγάλο σχέδιο του Έλον Μασκ να «λύσει το κυκλοφοριακό» με σήραγγες. Η Boring Company περιγράφει τις σήραγγές της ως ένα «σύστημα δημόσιας μεταφοράς που μοιάζει με υπόγειο αυτοκινητόδρομο» αλλά πιο συνοπτικά ως «Teslas in tunnels».



Αρχικά, ο Μασκ είπε ότι οι σήραγγες της εταιρείας θα χρησιμοποιούσαν αυτόνομα έλκηθρα για τη μεταφορά αυτοκινήτων και ειδικά σχεδιασμένους κλωβούς με ταχύτητες έως και 150 μίλια την ώρα για τη μεταφορά πεζών και ποδηλατών.



Προς το παρόν έχει κατασκευάσει μόνο δύο λειτουργικές σήραγγες μήκους 0,8 μιλίων κάτω από το Συνεδριακό Κέντρο του Λας Βέγκας, καθώς και δοκιμαστική σήραγγα 1,1 μιλίου στο Χόθορν της Καλιφόρνια.

Neuralink

Η ιδέα της νευρωνικής διεπαφής μετρά αρκετά χρόνια, ενώ ήδη υπάρχουν συσκευές που ερμηνεύουν την εγκεφαλική δραστηριότητα αλλά και τη διέγερση των νευρώνων. Ωστόσο, η προσέγγιση της Neuralink είναι ριζικά διαφορετική, καθώς έχει να κάνει με τη µεταφορά, επεξεργασία και αποκωδικοποίηση νευρωνικών πληροφοριών.



Το Neuralink V2 µπορεί να ενσωματώσει στον εγκέφαλο έως και 1.024 ηλεκτρόδια, πλάτους µόλις 0,005 χιλιοστών. Προς το παρόν, δηµιουργεί νευρωνικούς συνδέσμους µόνο στην εγκεφαλική επιφάνεια, ωστόσο τελικός στόχος είναι να εγκαθίσταται σε εσωτερικές δοµές, όπως ο υποθάλαµος.



Τα ηλεκτρόδια συνδέονται µε το τσιπ Link 0.9 της Neuralink, µεγέθους 23mm x 8mm, το οποίο χρησιµοποιείται για τη συλλογή των σηµάτων και τοποθετείται εντός του κρανίου. Μέχρι τώρα δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε χοιρίδια, ενώ οι άνθρωποι θα πάρουν σειρά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του 2022.