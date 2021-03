Η σέντρα στα Play Off και στα Play Out του ελληνικού πρωταθλήματος ασφαλώς στα Novasports!

Μην χάσετε την Κυριακή 21/3 τους αγώνες Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική των Play Off – Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΛ, Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ, Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος και Παναιτωλικός – ΠΑΣ Λαμία στην πρεμιέρα των Play Out (20/3)

Tα Play Off και τα Play Out που θα κρίνουν πολλά ξεκινούν και τα κανάλια Novasports θα είναι εκεί! Οι φίλοι του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, από την Κυριακή 21 Μαρτίου και μέχρι τις 16 Μαΐου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά το πρωτάθλημα των δέκα αγωνιστικών των Play Off γεμάτο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης από όπου θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή, αλλά και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Στην πρεμιέρα (21/3) θα αναμετρηθούν Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (15:00), Ολυμπιακός – Άρης (17:15) και το βράδυ τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30).

Η Κυριακή θα ξεκινήσει για τους φιλάθλους από νωρίς με την προβολή της προϊστορίας των αναμετρήσεων των δυο «μονομάχων» μέσα από το Game History, μια εκπομπή γεμάτη στιγμιότυπα και δηλώσεις από τα ντέρμπι των τελευταίων 25 ετών. Η εκπομπή προβάλλεται για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κανάλι του Novasports.gr στο YouTube. Αναλυτικά το Game History του ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, θα μεταδοθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου (11:30), στο Novasports1HD και στο YouTube, ενώ το Game History για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Άρης θα προβληθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου (15:00), στο Novasports2HD και στο YouTube. Στις 16:45 ακολουθεί το Pre Game Show από το «Γ. Καραϊσκάκης» με όλα τα νέα των δυο ομάδων λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

Στις 17:00 το ραντεβού μεταφέρεται στο Novasports1HD με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων, «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα να φιλοξενούν όλο το ρεπορτάζ από τα γήπεδα, καλεσμένους, δηλώσεις και τα τελευταία νέα των ομάδων. Παράλληλα μέσα από το Web TV, το Facebook και το YouTube κανάλι του Novasports.gr, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ - ΑΕΚ παρέα με «Τα Πουλέν Live» και τους Αποστόλη Λάμπο και Βασίλη Μπακάλη. Λίγο μετά τις 21:00 η εκπομπή «Η Ώρα των Πρωταθλητών» θα αναλάβει και πάλι δράση με το τρίτο ημίχρονο των παιχνιδιών, στιγμιότυπα, ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλη η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Novasports, θα καταγράφει και θα μεταφέρει τις εξελίξεις των αγώνων στο site καθώς και στα social media του Novasports.gr.

Σέντρα όμως έχουμε το Σάββατο 20 Μαρτίου και στο μίνι πρωτάθλημα των επτά αγωνιστικών των Play Out με τη συμμετοχή των Βόλου ΝΠΣ, Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλωνα Σμύρνης, Ατρόμητου, ΠΑΣ Λαμίας, Παναιτωλικού, ΟΦΗ και ΑΕΛ με έπαθλο την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Στην πρεμιέρα θα συναντηθούν Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΛ (15:00), Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ (17:15), Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος (19:30) και Παναιτωλικός – ΠΑΣ Λαμία (19:30). Τα Play Out θα ολοκληρωθούν στις 15/5.

Play Off, 1η Αγωνιστική

Κυριακή 21 Μαρτίου

14:30 Pre Game Show Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός, Novasports1HD και διαθέσιμο LIVE στην ιστοσελίδα, το Facebook & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Ισίδωρου Πρίντεζη

15:00 Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Σπύρου Δημολίτσα και Γιώργου Αργυρόγλου

16:45 Pre Game Show Ολυμπιακός - Άρης, Novasports2HD και διαθέσιμο LIVE στην ιστοσελίδα, το Facebook & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Α’ μέρος, Novasports1HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα, το Facebook & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γιαννίκου Δούσκα και της Λίλας Κουντουριώτη

17:15 Ολυμπιακός - Άρης, Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Βασίλη Κωνσταντόπουλου και Διονύση Στρούμπου

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Γιώργου Βασιλείου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών – Β’ μέρος, Novasports1HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα, το Facebook & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γιαννίκου Δούσκα και της Λίλας Κουντουριώτη

Play Out, 1η Αγωνιστική

Σάββατο 20 Μαρτίου

15:00 Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΛ, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

17:15 Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

19:30 Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΣ Λαμία, Novasports3HD και στο Web TV του Novasports.gr (διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet) σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου