H Samsung Electronics επεκτείνει το πρόγραμμα Galaxy Upcycling

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Galaxy Upcycling με την παρουσίαση του Galaxy Upcycling at Home, μιας πρωτοβουλίας που δίνει ζωή σε παλιότερα Galaxy smartphones μετατρέποντάς τα σε IoT (Internet of Things) συσκευές, μέσω μιας απλής αναβάθμισης λογισμικού. Η Samsung, προς το παρόν, έχει εφαρμόσει πιλοτικά την υπηρεσία Galaxy Upcycling at Home στις ΗΠΑ, το Η.Β. και την Κορέα (1). Με το Galaxy Upcycling at Home, οι χρήστες μπορούν εύκολα να μετατρέψουν τις παλιές Galaxy συσκευές τους (2) σε βοηθητικές συσκευές για το έξυπνο σπίτι τους, όπως οθόνες για παρακολούθηση μωρών (baby monitors), για φροντίδα κατοικίδιων, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση σύμφωνα με τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Κάνοντας κάθε σπίτι, έξυπνο

Το πρόγραμμα Galaxy Upcycling at Home παρέχει ενισχυμένες λειτουργίες ήχου και ελέγχου φωτισμού, ανακατευθύνοντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες. Οι χρήστες μπορούν να μεταμορφώσουν τις παλιές συσκευές τους μέσω της λειτουργίας SmartThings Labs, που βρίσκεται στην εφαρμογή SmartThings.

Χρησιμοποιώντας μια βελτιωμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι συσκευές Galaxy μπορούν να διακρίνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους ήχους στο καθημερινό περιβάλλον, και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να αποθηκεύσουν ορισμένες ηχογραφήσεις. Για παράδειγμα, αν η συσκευή ανιχνεύσει ήχους όπως το κλάμα του μωρού, το γάβγισμα του σκύλου, το νιαούρισμα της γάτας, ή ένα χτύπημα, θα στείλει μια ειδοποίηση απευθείας στο smartphone του χρήστη, ώστε να ακούσει τον ηχογραφημένο ήχο.

Οι συσκευές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες φωτός για να μετρήσουν το επίπεδο φωτεινότητας του δωματίου. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν εύκολα τη συσκευή τους ώστε να ανάβει αυτόματα τα φώτα ή την τηλεόραση μέσω του SmartThings, αν το δωμάτιο σκοτεινιάσει περισσότερο από την προκαθορισμένη ένταση φωτισμού.

Για να μπορεί μια συσκευή να ανιχνεύει συνεχώς τον ήχο και το φως, θα πρέπει να έχει η δυνατότητα να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για αυτόν το λόγο, η Samsung εξόπλισε την αναβάθμιση Galaxy Upcycle at Home με λύσεις βελτιστοποίησης μπαταρίας για να μειώσει τη χρήση της. Οι συσκευές θα μπορούν επίσης να συνδέονται εύκολα με το SmartThings, ώστε να αλληλεπιδρούν με αμέτρητες άλλες IoT συσκευές στο οικοσύστημα SmartThings.

«Οι έξυπνες οικιακές συσκευές είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, και πιστεύουμε πως οι συσκευές Galaxy που δε χρησιμοποιούνται πια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην μετατροπή κάθε σπιτιού σε έξυπνο σπίτι», δήλωσε ο Jaeyeon Jung, VP & Head of the SmartThings team του Mobile Communications Business στη Samsung Electronics. «Το πρόγραμμα μετατρέπει τις συσκευές Galaxy σε συσκευές SmartThings, αναδεικνύοντας τη δύναμη της έξυπνης ΙοΤ πλατφόρμας μας στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που διατίθενται στους χρήστες από τη χρήση των παλιών τους τηλεφώνων. Μέσω του Galaxy Upcycling at Home, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο πλήρες οικοσύστημα SmartThings και θα μπορούν να εξερευνήσουν τις περαιτέρω ενημερώσεις και λειτουργίες, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν νέα συσκευή».

Διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος με επαναχρησιμοποιούμενη τεχνολογία

«Δημιουργήσαμε το Galaxy Upcycling at Home για να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να επαναχρησιμοποιήσουν τις παλιές συσκευές τους ως χρήσιμα εργαλεία της καθημερινότητάς τους, ώστε τόσο εμείς στη Samsung όσο και οι χρήστες μας να έχουμε επίγνωση του αντίκτυπού μας στο περιβάλλον», δήλωσε ο Sung-Koo Kim, VP of the Sustainability Management Office στο Mobile Communications Business της Samsung Electronics. «Επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υπάρχοντες πόρους και πιστεύουμε πως το κλειδί για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση είναι η παροχή λύσεων που μετατρέπουν την παλιά τεχνολογία σε κάτι νέο, προσθέτοντας αξία. Έχουμε δεσμευτεί να ενσωματώσουμε βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή μας ζωή, και μέσω του Galaxy Upcycling at Home, οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στο ταξίδι μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Αυτή η πρωτοποριακή λύση αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης της Samsung να υποστηρίξει το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης για το 2030 μέσω 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το Galaxy Upcycling at Home εστιάζει στον Στόχο 12, για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, μειώνοντας τα απόβλητα και προωθώντας πιο βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και συμπεριφορές καταναλωτών.

Σήμερα, το Galaxy Upcycling at Home παρέχει πλήθος νέων λύσεων που διευκολύνουν την καθημερινότητα, προωθώντας παράλληλα βιώσιμες συνήθειες που ωφελούν τον πλανήτη. Προσφέροντας στους καταναλωτές έναν τρόπο αναβάθμισης των προϊόντων τους με νέες δυνατότητες και εναλλακτικούς σκοπούς, η Samsung βοηθά στην επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων της, με σκοπό τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων παγκοσμίως.

Η Samsung ενσωματώνει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλες τις δράσεις της και σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, για να βοηθήσει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που κάνει μεγαλύτερη χρήση βιώσιμων υλικών, επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και επαναχρησιμοποιεί τους πόρους. Μέσω προγραμμάτων όπως το Galaxy Upcycling, η Samsung δεν παρέχει απλώς καινοτόμες τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν τις εμπειρίες των ανθρώπων με τον κόσμο, αλλά δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην προώθηση πιο οικολογικών συμπεριφορών.

(1) Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο.

(2) Η υπηρεσία Galaxy Upcycling at Home είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές των σειρών S, Note, και Z που κυκλοφόρησαν από το 2018 (S9, Note9 ή νεότερο) με λογισμικό Android 9 ή νεότερο. Περισσότερες συσκευές θα υποστηριχθούν μελλοντικά.