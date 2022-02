Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέο deal με το WhatsApp της Meta

Ο Έλληνας σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία με την WhatsApp, την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στη Meta Platforms, για την προώθηση του brand σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία προώθησης που συνάπτει η WhatsApp με κάποιον διάσημο. Τα στελέχη της εταιρείας σχεδιάζουν να συνεργαστούν με τον Αντετοκούνμπο όχι μόνο για την παραγωγή περιεχομένου, αλλά η συμφωνία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και σε δράσεις ενημέρωσης, ξεκινώντας από το All-Star Game του NBA στο Κλίβελαντ την Κυριακή το απόγευμα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg oι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί. «Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ καθημερινά», είπε ο Αντετοκούνμπο σε συνέντευξή του. «Στο τέλος της ημέρας, παίρνω αποφάσεις με βάση το τι με κάνει χαρούμενο και το πώς μπορώ να βοηθήσω».

«Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ καθημερινά», είπε ο Αντετοκούνμπο σε συνέντευξή του. «Στο τέλος της ημέρας, παίρνω αποφάσεις με βάση το τι με κάνει χαρούμενο και το πώς μπορώ να βοηθήσω».

Το WhatsApp, το οποίο ανταγωνίζεται το iMessage και το Google Messages της Apple, έχει περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο και έχει καθιερωθεί ως η κύρια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σε χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία. Η υπηρεσία έχει ενίσχεύσει φέτος το αθλητικό μάρκετινγκ, μέσω και της διαφημιστικής της προβολής για πρώτη φορά στα πλέι οφ του του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

My family has always relied on @WhatsApp to stay connected across the world. My relationship with WhatsApp is such an important part of who I am. We talk for hours, share our ups and downs, and of course, tell tons of jokes 🤣 #WhatsAppPartner pic.twitter.com/K3lqYCswe9