Επενδυτές από Βενεζουέλα, ένα λουλούδι που άνθισε στον κήπο του ΣΥΡΙΖΑ

Του Χρήστου Ν. Κώνστα

Pecunia non olet είναι η φράση του Βεσπασιανού αυτοκράτορα της Ρώμης, 70 χρόνια μετά το θάνατο του Χριστού. Το χρήμα δεν μυρίζει δεν έχει οσμή, είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζονται οι φιλίες και οι επιχειρηματικές σχέσεις κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.



Το όνομα του Θεόδωρου Δουζόγλου, ήρθε ξαφνικά στην επικαιρότητα εξαιτίας του ενδιαφέροντος που έδειξε για να βοηθήσει τον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη στην προσπάθειά του να πάρει τον έλεγχο της Creta Farms από τον αδελφό του Μανώλη Δομαζάκη.



Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι σύμβουλοι του κ. Δουζόγλου εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις για την εμπλοκή του σε μια ολιγοπωλιακή, άκρως ανταγωνιστική αγορά, τώρα που η τιμή της πρώτης ύλης (χοιρινό κρέας) έχει διπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.



Ο κ. Δουζόγλου εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το 2015. Οι προσωπικές του σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης αλλά και επιχειρηματίες που στηρίζουν και στηρίζονται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι στενές.



Οι Αθηναίοι των Βορείων προαστίων άρχισαν να ρωτούν για τον κύριο Δουζόγλου όταν ξαφνικά έφερε στην Ελλάδα και πλήρωσε 23 εκατ. ευρώ για να αγοράσει το ξενοδοχείο Πεντελικόν, την εποχή των capital control.



Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι τα λεφτά ήρθαν -μέσω Ελβετίας- από την μακρινή κι εξωτική Βενεζουέλα εκεί όπου η οικογένεια Δουζόγλου με καταγωγή από τη Ρουμανία είχε αναπτύξει πολυσχιδείς δραστηριότητες από εμπόριο τροφίμων και ρούχων μέχρι πετρέλαια και πλοία. Η Βενεζουέλα και οι δικηγόροι που δραστηριοποιούνται στην μακρινή Λατινική Αμερική ίσως είναι ο συνδετικός κρίκος με την εγχώρια επιχειρηματική ελίτ.



Στην Αθήνα ο κ. Δουζόγλου κυκλοφορεί σχεδόν πάντα με ταξί και αποφεύγει τις λαμπερές δημόσιες εμφανίσεις. Διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον κ. Γιώργο Τσίπρα, εξάδελφο του Πρωθυπουργού από την εποχή που ήταν Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.



Βασική πηγή των εσόδων του στην Ελλάδα σήμερα είναι τα περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα που έχει στην ιδιοκτησία του στην Αθήνα, από τα οποία -όπως ο ίδιος λέει- ενοικιάζει τα 90.000 τ.μ..



Ταυτόχρονα έχει δεκάδες κεφαλαιουχικές εταιρείες του 1 ευρώ, ΙΚΕ που επενδύουν σε τουριστικά ακίνητα. Διαχειρίζεται και δύο εταιρείες στην Κύπρο, την Pemovoria Limited και την SCD Group Ltd που δραστηριοποιούνται στον τομέα του real estate και στον κατασκευαστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Η SCD Group Ltd θέλει τώρα να επενδύσει 15 εκατ. ευρώ στην Creta Farms.



Αντιθέτως τις άλλες μεγάλες ιδιοκτησίες του δεν τις έχει αξιοποιήσει ακόμη. Το ξενοδοχείο Πεντελικόν παραμένει κλειστό και φιλοξενεί μόνο τα γραφεία του κ. Δουζόγλου.



Το ξενοδοχείο Λητώ που αγόρασε από το ΤΑΙΠΕΔ στη Μύκονο ήταν ήδη σε λειτουργία κι επομένως συνεχίζει να προσφέρει κάποια έσοδα.



Αντιθέτως, το ιστορικό κτίριο του ΟTΕ στην οδό Σταδίου που αγόρασε έναντι 3 εκατ. ευρώ, το ξενοδοχείο Mistral στον Πειραιά που απέκτησε έναντι 5 εκατ. Ευρώ, το μεγάλο συγκρότημα της οικογένειας Αγγελοπούλου στη Μύκονο και πολλά ακόμη ακίνητα στο νησί των Ανέμων κι αλλού παραμένουν αναξιοποίητα.



Όταν τον ρωτούν τι θα τα κάνει απαντά πως θα τα πουλήσει σε πολύ υψηλότερη τιμή όταν «ανακάμψει η αγορά real estate στην Ελλάδα».

Τώρα τελευταία δείχνει ενδιαφέρον να λειτουργήσει το Mistral στον Πειραιά αλλά μάλλον δεν βιάζεται....